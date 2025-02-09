https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/premera-spektaklya-zemlyanika-proshla-v-rusdrame-1053687974.html

Премьера спектакля "Земляника" прошла в РУСДРАМе

Премьера спектакля "Земляника" прошла в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Премьера спектакля "Земляника" по мотивам произведения Джумы Ахуба состоялась в РУСДРАМе. 09.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Премьера спектакля "Земляника" по мотивам произведения Джумы Ахуба состоялась в РУСДРАМе. Зрители наградили артистов шестиминутными овациями, рассказал Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.Он также отметил, что особенность этого спектакля заключается в том, что по своей стилистике, постановочным решениям, эстетике не похож ни на какой-либо другой спектакль в РУСДРАМе. По его словам, поклонники театрального искусства имели возможность наблюдать то, как за сдержанностью в проявлении эмоций и в движении таится насыщенная внутренняя сила и содержание. Режиссеру Денису Хусниярову удалось вывести на обозрение основные смыслы и темы рассказа Джумы Ахуба, которые сегодня попадает в каждого зрителя. "Это очень необычный спектакль. Он идет всего 40 минут, но за это время зритель погружается, я бы сказал, в другую реальность. Когда зритель выходит из этого состояния на поклонах, то испытывает очень глубокие чувства", - уверен Хинтба. Гендиректор РУСДРАМа считает, что "Земляника" отвечает на многие вопросы, которые зачастую люди себя задают – правильно ли мы живем, что мы делаем, даем ли мы родителям при их жизни то, что должны дать, почему переставший ощущать себя действующим субъектом человек деградирует и морально разлагается. То, что рассказ Джумы Ахуба удалось представить в таком виде, Ираклий Хинтба назвал большой победой. При этом он отметил, что это было рискованно, но в итоге оправданно. Гендиректор театра выразил надежду на то, что "Земляника", которая победила в рамках режиссерской лаборатории в РУСДРАМе, займет достойное место в репертуаре театра и станет одним из самых гастролируемых и фестивальных спектаклей. "Зрители у него уже есть, но я чувствую, что этот спектакль будет привлекать особую публику. Наша задача сделать так, чтобы мы привлекали разную публику, и, может быть, для тех, кто только прочувствовал "вкус" театра, этот спектакль станет своего рода откровением и заставит полюбить театр еще больше", - добавил Хинтба. Премьера спектакля "Земляника" прошла в РУСДРАМе 8 и 9 февраля. Главную роль в нем сыграл Рубен Депелян. Следующий показ пройдет 28 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/repetitsii-zemlyaniki-nachalis-v-rusdrame-1053626374.html

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