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Галузин рассказал о важности Женевских дискуссий
Галузин рассказал о важности Женевских дискуссий
Sputnik Абхазия
Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога... 10.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-10T11:42+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье удается поддерживать благодаря регулярному проведению Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, считает замглавы МИД России Михаил Галузин. Он пояснил, что Москва, Сухум и Цхинвал настаивают на том, что дискуссии необходимо перенести в другую локацию, сохранив при этом их формат, доказавший свою актуальность. Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Всего за эти годы состоялось более 60 раундов переговоров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/mid-sukhum-i-tskhinval-podderzhivayut-perenos-zhenevskikh-diskussiy-v-druguyu-stranu-1050757573.html
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абхазия, южная осетия, новости, женевские дискуссии
абхазия, южная осетия, новости, женевские дискуссии
Галузин рассказал о важности Женевских дискуссий
11:42 10.02.2025 (обновлено: 11:59 10.02.2025)
Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье удается поддерживать благодаря регулярному проведению Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, считает замглавы МИД России Михаил Галузин.
Он пояснил, что Москва, Сухум и Цхинвал настаивают на том, что дискуссии необходимо перенести в другую локацию, сохранив при этом их формат, доказавший свою актуальность.
"Причины, побудившие нас пойти на такой шаг, хорошо известны. Будем добиваться формирования консенсуса среди всех участников переговорного формата", — подчеркнул Галузин в интервью РИА Новости.
Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Всего за эти годы состоялось более 60 раундов переговоров.