https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/galuzin-rasskazal-o-vazhnosti-zhenevskikh-diskussiy-1053692526.html

Галузин рассказал о важности Женевских дискуссий

Галузин рассказал о важности Женевских дискуссий

Sputnik Абхазия

Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога... 10.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-10T11:42+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье удается поддерживать благодаря регулярному проведению Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, считает замглавы МИД России Михаил Галузин. Он пояснил, что Москва, Сухум и Цхинвал настаивают на том, что дискуссии необходимо перенести в другую локацию, сохранив при этом их формат, доказавший свою актуальность. Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Всего за эти годы состоялось более 60 раундов переговоров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/mid-sukhum-i-tskhinval-podderzhivayut-perenos-zhenevskikh-diskussiy-v-druguyu-stranu-1050757573.html

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