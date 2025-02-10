https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/galuzin-zapad-kavkaz-1053693641.html
Галузин: Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа
Галузин: Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа
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Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.Он пояснил, что США и ЕС вмешиваются во внутренние дела Грузии, толкали ее на авантюру с открытием второго фронта в Абхазии и Южной Осетии, а также давят на Сухум и Цхинвал напрямую.
2025-02-10T13:26+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.Он пояснил, что США и ЕС вмешиваются во внутренние дела Грузии, толкали ее на авантюру с открытием второго фронта в Абхазии и Южной Осетии, а также давят на Сухум и Цхинвал напрямую.Галузин добавил, что в Армении Запад стремится заменить собой Россию и вытеснить ее из процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку, а в Азербайджане ставит под сомнение результаты выборов."Мы отвергаем западные замыслы превращения Южного Кавказа в арену геополитической конфронтации. Будем делать все от нас зависящее, чтобы уберечь приоритетный для нас регион от хаотизации, превратить его в зону сотрудничества и процветания. В этом – коренной интерес России", — заявил Галузин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/galuzin-rasskazal-o-vazhnosti-zhenevskikh-diskussiy-1053692526.html
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галузин запад грузия абхазия южная осетия
Галузин: Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа
Замглавы МИД России отметил, что Запад Грузию толкал на авантюру с открытием "второго фронта" против России в Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Он пояснил, что США и ЕС вмешиваются во внутренние дела Грузии, толкали ее на авантюру с открытием второго фронта в Абхазии и Южной Осетии, а также давят на Сухум и Цхинвал напрямую.
“Хотели, чтобы грузинский народ проливал кровь за чуждые ему интересы. При этом в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье американцы и есовцы лицемерно постулируют тезисы о мире”, — подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.
Галузин добавил, что в Армении Запад стремится заменить собой Россию и вытеснить ее из процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку, а в Азербайджане ставит под сомнение результаты выборов.
"Мы отвергаем западные замыслы превращения Южного Кавказа в арену геополитической конфронтации. Будем делать все от нас зависящее, чтобы уберечь приоритетный для нас регион от хаотизации, превратить его в зону сотрудничества и процветания. В этом – коренной интерес России", — заявил Галузин.