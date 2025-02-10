https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/galuzin-zapad-kavkaz-1053693641.html

Галузин: Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа

Галузин: Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа

Sputnik Абхазия

Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.Он пояснил, что США и ЕС вмешиваются во внутренние дела Грузии, толкали ее на авантюру с открытием второго фронта в Абхазии и Южной Осетии, а также давят на Сухум и Цхинвал напрямую.

2025-02-10T13:26+0300

2025-02-10T13:26+0300

2025-02-10T13:26+0300

новости

абхазия

южная осетия

кавказ

мид рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0a/1053693850_0:0:3331:1875_1920x0_80_0_0_dcaba412753d366cf6f7598be729f037.jpg

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.Он пояснил, что США и ЕС вмешиваются во внутренние дела Грузии, толкали ее на авантюру с открытием второго фронта в Абхазии и Южной Осетии, а также давят на Сухум и Цхинвал напрямую.Галузин добавил, что в Армении Запад стремится заменить собой Россию и вытеснить ее из процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку, а в Азербайджане ставит под сомнение результаты выборов."Мы отвергаем западные замыслы превращения Южного Кавказа в арену геополитической конфронтации. Будем делать все от нас зависящее, чтобы уберечь приоритетный для нас регион от хаотизации, превратить его в зону сотрудничества и процветания. В этом – коренной интерес России", — заявил Галузин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/galuzin-rasskazal-o-vazhnosti-zhenevskikh-diskussiy-1053692526.html

абхазия

южная осетия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

галузин запад грузия абхазия южная осетия