https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/pridnestrove-gaz-rossiya-1053696463.html

Приднестровье будет получать газ из Венгрии при поддержке России

Приднестровье будет получать газ из Венгрии при поддержке России

Sputnik Абхазия

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.

2025-02-10T16:11+0300

2025-02-10T16:11+0300

2025-02-10T16:56+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) будет получать газ из Венгрии при поддержке России. Об этом сообщил президент ПМР Вадим Красносельский.Первая поставка запланирована на 13 февраля. Осуществлять транзит газа от границы Молдовы в Приднестровье разрешила молдавская комиссия по ЧС.С 1 по 10 февраля газ в ПМР поступал в рамках европейской гуманитарной помощи. По решению комиссии, 11-12 февраля "Молдовагаз" может продать "Тираспольтрансгазу" 12 миллионов кубометров газа и предоставить в долг еще 3 миллиона.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/parlament-pridnestrovya-prodlil-rezhim-chp-v-ekonomike-1053621882.html

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