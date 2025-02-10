https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/pridnestrove-gaz-rossiya-1053696463.html
Приднестровье будет получать газ из Венгрии при поддержке России
Приднестровье будет получать газ из Венгрии при поддержке России
Sputnik Абхазия
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
2025-02-10T16:11+0300
2025-02-10T16:11+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) будет получать газ из Венгрии при поддержке России. Об этом сообщил президент ПМР Вадим Красносельский.Первая поставка запланирована на 13 февраля. Осуществлять транзит газа от границы Молдовы в Приднестровье разрешила молдавская комиссия по ЧС.С 1 по 10 февраля газ в ПМР поступал в рамках европейской гуманитарной помощи. По решению комиссии, 11-12 февраля "Молдовагаз" может продать "Тираспольтрансгазу" 12 миллионов кубометров газа и предоставить в долг еще 3 миллиона.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/parlament-pridnestrovya-prodlil-rezhim-chp-v-ekonomike-1053621882.html
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приднестровье россия газ молдова венгрия
Приднестровье будет получать газ из Венгрии при поддержке России
16:11 10.02.2025 (обновлено: 16:56 10.02.2025)
Глава ПМР поблагодарил Россию за помощь в поставках газа.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) будет получать газ из Венгрии при поддержке России. Об этом сообщил президент ПМР Вадим Красносельский.
"Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики РФ за помощь. Приднестровцев хочу успокоить. Республика будет обеспечена газом. Энергосистема стабилизируется”, — написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Первая поставка запланирована на 13 февраля. Осуществлять транзит газа от границы Молдовы в Приднестровье разрешила молдавская комиссия по ЧС.
С 1 по 10 февраля газ в ПМР поступал в рамках европейской гуманитарной помощи. По решению комиссии, 11-12 февраля "Молдовагаз" может продать "Тираспольтрансгазу" 12 миллионов кубометров газа и предоставить в долг еще 3 миллиона.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.