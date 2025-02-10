https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-11-fevralya-1053696191.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 февраля
Sputnik Абхазия
Погода Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, будет под влиянием южной окраины антициклона с северо-запада. 10.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-10T17:24+0300
2025-02-10T17:24+0300
2025-02-10T17:24+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6894e2a66396f5007e2505768f0e511b.jpg
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Во вторник, 11 февраля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_369114fffd9f141a92a8b574d4337f43.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 февраля
Погода Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, будет под влиянием южной окраины антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Во вторник, 11 февраля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.