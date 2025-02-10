https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-11-fevralya-1053696191.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 февраля

Sputnik Абхазия

Погода Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, будет под влиянием южной окраины антициклона с северо-запада. 10.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-10T17:24+0300

2025-02-10T17:24+0300

2025-02-10T17:24+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Во вторник, 11 февраля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии