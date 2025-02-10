https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/remontnaya-brigada-utechek-na-vodoprovodnoy-trube-gal-1053693150.html
Ремонтная бригада приступила к устранению утечек на водопроводной трубе в Гале
Ремонтная бригада приступила к устранению утечек на водопроводной трубе в Гале
Sputnik Абхазия
Замглавы администрации, начальник УГХ сообщил, что ремонт может занять от трех до семи дней. 10.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-10T12:51+0300
2025-02-10T12:51+0300
2025-02-10T13:06+0300
в абхазии
абхазия
галский район
водоснабжение
водопровод
ремонт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102641/12/1026411259_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_112308c9a52af164f96c1dfe0a5faaac.jpg
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Ремонтная бригада приступила к устранению утечек на одной из поврежденных водопроводных труб в Гале, рассказал Sputnik замглавы администрации, начальник УГХ Дмитрий Адлейба.По его словам, ремонт трубы диаметром 500 миллиметров — это лишь временное решение, которое позволит повысить давление воды в системе.Сейчас вода в город подается, но из-за слабого давления не поднимается выше вторых этажей.Напомним, вчера почти весь Гал остался без воды из-за аварии на водопроводной линии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/pochti-ves-gal-ostalsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovodnoy-linii-1053681503.html
абхазия
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102641/12/1026411259_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_6ce2b4090bc838ea7846de7d07acd455.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, галский район, водоснабжение, водопровод, ремонт
абхазия, галский район, водоснабжение, водопровод, ремонт
Ремонтная бригада приступила к устранению утечек на водопроводной трубе в Гале
12:51 10.02.2025 (обновлено: 13:06 10.02.2025)
Замглавы администрации, начальник УГХ сообщил, что ремонт может занять от трех до семи дней.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Ремонтная бригада приступила к устранению утечек на одной из поврежденных водопроводных труб в Гале, рассказал Sputnik замглавы администрации, начальник УГХ Дмитрий Адлейба.
По его словам, ремонт трубы диаметром 500 миллиметров — это лишь временное решение, которое позволит повысить давление воды в системе.
“По предварительным оценкам, ремонт может занять от трех до семи дней, так как местность труднодоступная. Мы также составляем документы на имя главы района, который обеспечит финансовую и техническую поддержку”, — пояснил Адлейба.
Сейчас вода в город подается, но из-за слабого давления не поднимается выше вторых этажей.
Напомним, вчера почти весь Гал остался
без воды из-за аварии на водопроводной линии.