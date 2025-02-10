https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/remontnaya-brigada-utechek-na-vodoprovodnoy-trube-gal-1053693150.html

Ремонтная бригада приступила к устранению утечек на водопроводной трубе в Гале

Ремонтная бригада приступила к устранению утечек на водопроводной трубе в Гале

Sputnik Абхазия

Замглавы администрации, начальник УГХ сообщил, что ремонт может занять от трех до семи дней. 10.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-10T12:51+0300

2025-02-10T12:51+0300

2025-02-10T13:06+0300

в абхазии

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галский район

водоснабжение

водопровод

ремонт

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Ремонтная бригада приступила к устранению утечек на одной из поврежденных водопроводных труб в Гале, рассказал Sputnik замглавы администрации, начальник УГХ Дмитрий Адлейба.По его словам, ремонт трубы диаметром 500 миллиметров — это лишь временное решение, которое позволит повысить давление воды в системе.Сейчас вода в город подается, но из-за слабого давления не поднимается выше вторых этажей.Напомним, вчера почти весь Гал остался без воды из-за аварии на водопроводной линии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/pochti-ves-gal-ostalsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovodnoy-linii-1053681503.html

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