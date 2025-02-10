https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/spetsialisty-otsenili-sostoyanie-kartin-postradavshikh-pri-pozhare-v-zdanii-soyuza-khudozhnikov-1053701768.html
Специалисты оценили состояние картин, пострадавших при пожаре в здании Союза художников
Специалисты оценили состояние картин, пострадавших при пожаре в здании Союза художников
Sputnik Абхазия
В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000... 10.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-10T18:38+0300
2025-02-10T18:38+0300
2025-02-10T18:38+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Более половины картин, пострадавших во время пожара в здании Союза художников в прошлом году, подлежат восстановлению, сказала замдиректора по науке реставрационного центра имени академика Грабаря Ольга Темерина.Задачи будут распределены среди нескольких групп специалистов высшей категории. Сколько времени понадобится на реставрацию, пока сказать сложно.По словам руководителя реставрационной мастерской масляной живописи центра имени Грабаря Светланы Горбуновой, во многих случаях требуется достаточно серьезная работа, но эту задачу она назвала выполнимой.Она уточнила, что специалисты также рассматривают возможность перевозки пострадавших работ в Россию для их дальнейшего восстановления. Уже проведен осмотр текущего состоянии экспонатов, уточнены их списки.По оценке Горбуновой, многие картины находятся в тяжелом состоянии и поэтому необходимо продумать условия для их благополучной перевозки.Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников вспыхнул в ночь с 20 на 21 января 2024 года. Огнем было уничтожено около 4000 работ. Спасти удалось лишь около 150.Сразу после пожара к спасению картин приступили реставраторы из центра Грабаря. К февралю они смогли законсервировать 80% из них. В Абхазии реставрация продолжилась, в республике есть три дипломированных специалиста. Кроме того, Россия передала в дар Нацгалерее профессиональное реставрационное освещение.7 февраля 2025 года российские эксперты снова прибыли в Абхазию для проведения подготовительных работ для реставрации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/restavratsiya-pozhar-kartina-1053673194.html
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абхазия, новости, пожар в здании союза художников абхазии
абхазия, новости, пожар в здании союза художников абхазии
Специалисты оценили состояние картин, пострадавших при пожаре в здании Союза художников
В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Более половины картин, пострадавших во время пожара в здании Союза художников в прошлом году, подлежат восстановлению, сказала замдиректора по науке реставрационного центра имени академика Грабаря Ольга Темерина.
Она уточнила, что самый сложный случай - это работы, пострадавшие от огня. Реставраторам еще предстоит подобрать подходящую методику, но ситуация станет понятнее в процессе работы.
Задачи будут распределены среди нескольких групп специалистов высшей категории. Сколько времени понадобится на реставрацию, пока сказать сложно.
По словам руководителя реставрационной мастерской масляной живописи центра имени Грабаря Светланы Горбуновой, во многих случаях требуется достаточно серьезная работа, но эту задачу она назвала выполнимой.
Она уточнила, что специалисты также рассматривают возможность перевозки пострадавших работ в Россию для их дальнейшего восстановления. Уже проведен осмотр текущего состоянии экспонатов, уточнены их списки.
По оценке Горбуновой, многие картины находятся в тяжелом состоянии и поэтому необходимо продумать условия для их благополучной перевозки.
Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников вспыхнул в ночь с 20 на 21 января 2024 года. Огнем было уничтожено около 4000 работ. Спасти удалось лишь около 150.
Сразу после пожара к спасению картин приступили реставраторы из центра Грабаря. К февралю они смогли законсервировать 80% из них.
В Абхазии реставрация продолжилась, в республике есть три дипломированных специалиста. Кроме того, Россия передала в дар Нацгалерее профессиональное реставрационное освещение.
7 февраля 2025 года российские эксперты снова прибыли в Абхазию для проведения подготовительных работ для реставрации.