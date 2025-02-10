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Средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над российскими регионами
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 15 украинских дронов над регионами страны, сообщает Минобороны. 10.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 15 украинских дронов над регионами страны, сообщает Минобороны. Семь БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, три – над Брянской областью, два – над Ростовской областью. По одному украинскому беспилотнику уничтожили над Крымом, Белгородской и Курской областями.
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
Средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над российскими регионами
09:00 10.02.2025 (обновлено: 10:31 10.02.2025)
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 15 украинских дронов над регионами страны, сообщает Минобороны.
Семь БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, три – над Брянской областью, два – над Ростовской областью.
По одному украинскому беспилотнику уничтожили над Крымом, Белгородской и Курской областями.