https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/sredstva-pvo-unichtozhili-15-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1053690312.html

Средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над российскими регионами

Средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над российскими регионами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 15 украинских дронов над регионами страны, сообщает Минобороны. 10.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 15 украинских дронов над регионами страны, сообщает Минобороны. Семь БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, три – над Брянской областью, два – над Ростовской областью. По одному украинскому беспилотнику уничтожили над Крымом, Белгородской и Курской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-dzerzhinsk-v-dnr-1053677461.html

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