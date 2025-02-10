https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/tramp-na-nashu-golovu-1053698316.html

Трамп на нашу голову

Трамп на нашу голову

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 10.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-10T19:17+0300

2025-02-10T19:17+0300

2025-02-10T19:17+0300

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Алексей Ломия, SputnikСкажу честно, когда Дональд Трамп в 2016 году стал президентом США, мне это даже понравилось. По нескольким причинам. Видимо, мне сильно надоела политика демократов, в особенности Обамы, и перспектива не видеть изменений во внешней политике такой сверхдержавы, как США, следующие четыре года очень напрягала. Ну и сама личность нового кандидата от демократов Хиллари Клинтон совсем мне не импонировала. Тут резонно было бы спросить, а что мне от этого всего? Но, к великому сожалению, катаклизмы в геополитике не проходят мимо моей маленькой страны, и так или иначе это обязательно сказывается на жизни населения всего мира и Абхазии в частности. И как тут не сказать, что именно при президентстве Обамы произошли принципиальные изменения в отношениях с Российской Федерацией – от доверительных и партнерских практически до состояния холодной войны. Таким образом, победа Трампа, который смог противопоставить себя военному лобби демократов при мизерном по меркам США предвыборном фонде, беспрецедентном давлении со стороны СМИ и критике со стороны звезд кино и музыкальной индустрии, стала очень неожиданной. Это даже приятный сюрприз.Эпатаж или реальный план действийВ дальнейшем всем нам пришлось убедиться, что может Трамп и проводил правильную политику для граждан США, для остального мира ничего хорошего не произошло. Лейтмотивом всех его действий как на внутреннем, так и на внешнем контуре было укрепление слишком амбициозных позиций США, естественно, без учета интересов других стран. В 2020 году выборы Дональд Трамп проиграл, хотя, по его мнению, их у него "украли" за счет манипуляций с подсчетами. Долгих четыре года он вел бескомпромиссную борьбу с демократами, отбивался от уголовного преследования и наконец опять стал президентом США. Ладно бы это ограничилось переименованием Мексиканского залива в Американский или введением пошлин в отношении Канады, Мексики, стран Евросоюза и Китая, не говоря уже о его притязаниях на Панамский канал и Гренландию. Но как понимать то, что он решил, что может поглотить находящуюся рядом вполне себе успешную Канаду?! Это огромная страна, с хорошей экономикой, с приличными запасами полезных ископаемых, с самодостаточным населением. Поначалу хотелось думать, что самопиар или хайп, как модно сейчас говорить. Да и притязания на Гренландию, формально принадлежащую Дании, становятся все отчетливее, предлагаются разные варианты – от покупки до простой аннексии. В отношении северного соседа, Канады, идет неприкрытый шантаж с предложением стать 51-м штатом. А ведь это союзники США, члены НАТО. Дальше – больше. Якобы миротворческие намерения по урегулированию конфликта на Украине переросли в угрозы, как России через перспективу новых мощных санкций, так и самой Украине с требованием отдать весь запас редкоземельных металлов в обмен на гарантии безопасности. А самое беспрецедентное – это намерение США выселить два миллиона палестинцев из сектора Газа в третьи страны под предлогом невозможности проживания в разрушенном Израилем регионе.Бизнес и ничего личногоИ вот тут могут проснуться некие панические настроения. У циничного и бескомпромиссного Трампа, который не особо вникает в законы мирного сосуществования государств, а видит только интересы США, рано или поздно возникнут намерения прихватить Грузию, в которую они вкладывали огромные средства на протяжении последних 20-30 лет. Дональд Трамп не единожды показывал, что за все надо платить и всем надо платить, даже союзникам по НАТО он постоянно об этом напоминает. Какой будет цена для нашего заингурского соседа, с которым мы по сей день находимся в стадии войны, очень сложно предугадать. Будет ли это просто экспансией в экономику, отъемом материальных ресурсов или вовлечением в войну с Россией, пока неизвестно, остается только ждать. Причем от этого неуемного президента с присущим ему максимализмом можно ожидать любого сюрприза.Единственной страной, которая реально может приструнить его амбиции, была и будет Российская Федерация. Только перспектива получить в ответ ядерный апокалипсис способна вернуть Трампа в трезвую реальность. Тут ему придется поубавить пыл, ведь жить он любит и хочет. А маленькой Абхазии остается благодарить судьбу за то, что она находится в сфере стратегических интересов и под опекой России. Такова геополитика.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/polnyy-razvorot-tramp-teper-khochet-sdelat-ukrainu-chastyu-ameriki-1053691174.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/rossiya-spasla-ameriku-ot-smertelnoy-ugrozy-1053585280.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, дональд трамп, сша