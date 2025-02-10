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Учителя из Абхазии пройдут курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге
Учителя из Абхазии пройдут курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге
Sputnik Абхазия
Они изучат актуальные методики преподавания русского языка как неродного и иностранного. 10.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-10T20:34+0300
2025-02-10T20:34+0300
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СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Учителя из Абхазии пройдут курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге, сообщает представительство Россотрудничества в республике.Участницами "Зимней школы" стали завуч, преподаватель русского и литературы гагрской школы №2 Астанда Хишба и учитель из школы села Галхуч Анжела Убилава.Также в проекте принимают участие представители Южной Осетии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.Образовательная программа направлена на знакомство с актуальными методиками преподавания филологических дисциплин и обмен эффективными практиками преподавания русского языка как неродного и иностранного в школе.Курсы организованы на базе академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского и продлятся до 15 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/gruppa-abkhazskikh-pedagogov-vernulas-iz-tsentra-znaniy-mashuk-1053684966.html
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новости, санкт-петербург, курсы, русский язык, россотрудничество в абхазии
новости, санкт-петербург, курсы, русский язык, россотрудничество в абхазии
Учителя из Абхазии пройдут курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге
Они изучат актуальные методики преподавания русского языка как неродного и иностранного.
СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Учителя из Абхазии пройдут курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге, сообщает представительство Россотрудничества в республике.
Участницами "Зимней школы" стали завуч, преподаватель русского и литературы гагрской школы №2 Астанда Хишба и учитель из школы села Галхуч Анжела Убилава.
Также в проекте принимают участие представители Южной Осетии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Образовательная программа направлена на знакомство с актуальными методиками преподавания филологических дисциплин и обмен эффективными практиками преподавания русского языка как неродного и иностранного в школе.
Курсы организованы на базе академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского и продлятся до 15 февраля.