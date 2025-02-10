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Учителя из Абхазии пройдут курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге

Учителя из Абхазии пройдут курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге

Sputnik Абхазия

Они изучат актуальные методики преподавания русского языка как неродного и иностранного. 10.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-10T20:34+0300

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СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Учителя из Абхазии пройдут курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге, сообщает представительство Россотрудничества в республике.Участницами "Зимней школы" стали завуч, преподаватель русского и литературы гагрской школы №2 Астанда Хишба и учитель из школы села Галхуч Анжела Убилава.Также в проекте принимают участие представители Южной Осетии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.Образовательная программа направлена на знакомство с актуальными методиками преподавания филологических дисциплин и обмен эффективными практиками преподавания русского языка как неродного и иностранного в школе.Курсы организованы на базе академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского и продлятся до 15 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/gruppa-abkhazskikh-pedagogov-vernulas-iz-tsentra-znaniy-mashuk-1053684966.html

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