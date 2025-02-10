https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/v-abkhazii-poyavitsya-neskolko-novykh-sportivnykh-ploschadok-1053692082.html
В Абхазии появится несколько новых спортивных площадок
В Абхазии появится несколько новых спортивных площадок
Sputnik Абхазия
Руководство Краснодарского края России на них выделит средства. 10.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-10T11:43+0300
2025-02-10T11:43+0300
2025-02-10T12:00+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. 10 новых спортивных площадок появится в Абхазии. Средства на них выделит руководство Краснодарского края РФ, сообщил и.о. министра просвещения республики Инал Габлия.Он добавил, что одну такую площадку, построенную на территории школы в Приморском, во время рабочего визита посетил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Кроме того, на собственные средства Абхазии спортплощадки были построены в нескольких школах, в том числе в Бамборе и сухумском лицее-интернате.Напомним, Сергей Кириенко в ходе своего визита в Абхазию посетил школу №1 в селе Приморское Гудаутского района. Он осмотрел классы и спортплощадку, построенную при поддержке Адыгеи, а также подарил школе сертификат на новые компьютеры для компьютерного класса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/rossiya-obespechit-abkhaziyu-shkolnymi-avtobusami-1053604227.html
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абхазия, общество, спортзалы
абхазия, общество, спортзалы
В Абхазии появится несколько новых спортивных площадок
11:43 10.02.2025 (обновлено: 12:00 10.02.2025)
Руководство Краснодарского края России на них выделит средства.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. 10 новых спортивных площадок появится в Абхазии. Средства на них выделит руководство Краснодарского края РФ, сообщил и.о. министра просвещения республики Инал Габлия.
Он добавил, что одну такую площадку, построенную на территории школы в Приморском, во время рабочего визита посетил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Кроме того, на собственные средства Абхазии спортплощадки были построены в нескольких школах, в том числе в Бамборе и сухумском лицее-интернате.
Напомним, Сергей Кириенко в ходе своего визита в Абхазию посетил
школу №1 в селе Приморское Гудаутского района. Он осмотрел классы и спортплощадку, построенную при поддержке Адыгеи, а также подарил школе сертификат на новые компьютеры для компьютерного класса.