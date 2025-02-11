https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/bartsits-selskoe-khozyaystvo-1053719836.html

Барциц заявил, что сельское хозяйство требует значительных инвестиций

Барциц заявил, что сельское хозяйство требует значительных инвестиций

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для развития сельского хозяйства в Абхазии необходимы большие инвестиции и помощь со стороны государства, уверен кандидат в президенты... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T23:01+0300

2025-02-11T23:01+0300

2025-02-11T23:09+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

сельское хозяйство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0b/1053718801_29:0:1106:606_1920x0_80_0_0_4cb2302a0e54bf299d55e7e5b00d4c26.png

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для развития сельского хозяйства в Абхазии необходимы большие инвестиции и помощь со стороны государства, уверен кандидат в президенты республики Олег Барциц."Туда (в сельское хозяйство — ред.) требуются значительные инвестиции, существенная помощь со стороны государства. Вложения в инфраструктуру, помощь отдельными целевыми программами нашему сельчанину. Создание небольших фермерских крестьянских хозяйств. Это тот путь, по которому нам стоит идти", — заявил он в ходе теледебатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-373-tysyachi-tonn-tsitrusovykh-1053473157.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, выборы президента абхазии - 2025, сельское хозяйство