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Барциц заявил, что сельское хозяйство требует значительных инвестиций
Барциц заявил, что сельское хозяйство требует значительных инвестиций
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для развития сельского хозяйства в Абхазии необходимы большие инвестиции и помощь со стороны государства, уверен кандидат в президенты... 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T23:01+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для развития сельского хозяйства в Абхазии необходимы большие инвестиции и помощь со стороны государства, уверен кандидат в президенты республики Олег Барциц."Туда (в сельское хозяйство — ред.) требуются значительные инвестиции, существенная помощь со стороны государства. Вложения в инфраструктуру, помощь отдельными целевыми программами нашему сельчанину. Создание небольших фермерских крестьянских хозяйств. Это тот путь, по которому нам стоит идти", — заявил он в ходе теледебатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-373-tysyachi-tonn-tsitrusovykh-1053473157.html
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, сельское хозяйство
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, сельское хозяйство
Барциц заявил, что сельское хозяйство требует значительных инвестиций
23:01 11.02.2025 (обновлено: 23:09 11.02.2025)
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для развития сельского хозяйства в Абхазии необходимы большие инвестиции и помощь со стороны государства, уверен кандидат в президенты республики Олег Барциц.
"Туда (в сельское хозяйство — ред.) требуются значительные инвестиции, существенная помощь со стороны государства. Вложения в инфраструктуру, помощь отдельными целевыми программами нашему сельчанину. Создание небольших фермерских крестьянских хозяйств. Это тот путь, по которому нам стоит идти", — заявил он в ходе теледебатов.