https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/bolee-20-teraktov-predotvratili-v-rossii-s-nachala-goda-1053705938.html

Более 20 терактов предотвратили в России с начала года

Более 20 терактов предотвратили в России с начала года

Sputnik Абхазия

Вопросы деятельности органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз рассмотрели на заседании НАК под руководством председателя комитета... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T13:26+0300

2025-02-11T13:26+0300

2025-02-11T14:38+0300

россия

новости

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. С начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).Уточняется, что за этот период пресечена террористическая деятельность 224 человек – двух главарей, 97 боевиков и более ста пособников, обнаружено 11 схронов с оружием и боеприпасами.В НАК добавили, что украинские спецслужбы пытаются вовлечь россиян в преступную деятельность путем шантажа, телефонного мошенничества, угроз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/sotrudniki-fsb-zaderzhali-chetyrekh-zhenschin-gotovivshikh-terakty-protiv-ofitserov-minoborony-1053654928.html

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