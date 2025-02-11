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Более 20 терактов предотвратили в России с начала года
Более 20 терактов предотвратили в России с начала года
Sputnik Абхазия
Вопросы деятельности органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз рассмотрели на заседании НАК под руководством председателя комитета... 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T13:26+0300
2025-02-11T13:26+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. С начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).Уточняется, что за этот период пресечена террористическая деятельность 224 человек – двух главарей, 97 боевиков и более ста пособников, обнаружено 11 схронов с оружием и боеприпасами.В НАК добавили, что украинские спецслужбы пытаются вовлечь россиян в преступную деятельность путем шантажа, телефонного мошенничества, угроз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/sotrudniki-fsb-zaderzhali-chetyrekh-zhenschin-gotovivshikh-terakty-protiv-ofitserov-minoborony-1053654928.html
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Более 20 терактов предотвратили в России с начала года
13:26 11.02.2025 (обновлено: 14:38 11.02.2025)
Вопросы деятельности органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз рассмотрели на заседании НАК под руководством председателя комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. С начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).
"Скоординированными действиями силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО", – говорится в сообщении.
Уточняется, что за этот период пресечена террористическая деятельность 224 человек – двух главарей, 97 боевиков и более ста пособников, обнаружено 11 схронов с оружием и боеприпасами.
В НАК добавили, что украинские спецслужбы пытаются вовлечь россиян в преступную деятельность путем шантажа, телефонного мошенничества, угроз.