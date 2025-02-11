https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/gunba-dokhody-byudzheta-abkhazii-1053719384.html

Гунба: за последние 4,5 года доходы бюджета Абхазии увеличились в два с половиной раза

Гунба: за последние 4,5 года доходы бюджета Абхазии увеличились в два с половиной раза

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. За последние 4,5 года собственные доходы бюджета Абхазии увеличились с 4,8 до 12 млрд рублей, заявил Бадра Гунба во время... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. За последние 4,5 года собственные доходы бюджета Абхазии увеличились с 4,8 до 12 млрд рублей, заявил Бадра Гунба во время телевизионных дебатов между кандидатами в президенты.Этого удалось добиться не за счет увеличения налогов, а путем администрирования и создания благоприятных условий в экономике Абхазии.95% доходов бюджета Абхазии формируется предпринимателями, бизнесом. Поэтому нужно создавать хорошие условия для бизнеса, включая льготные кредиты. Также нужно реформировать налоговое законодательство.Кроме того, не работает бизнес там, где нет правопорядка.Объекты, которые восстанавливаются, помогают увеличивать налоговую базу. Например, такой объект, как аэропорт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/aeroport-sukhuma-prinyal-pervykh-passazhirov-spustya-bolee-30-let-kak-eto-bylo-1053682541.html

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