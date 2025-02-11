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Гунба: за последние 4,5 года доходы бюджета Абхазии увеличились в два с половиной раза
Гунба: за последние 4,5 года доходы бюджета Абхазии увеличились в два с половиной раза
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. За последние 4,5 года собственные доходы бюджета Абхазии увеличились с 4,8 до 12 млрд рублей, заявил Бадра Гунба во время... 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T22:41+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. За последние 4,5 года собственные доходы бюджета Абхазии увеличились с 4,8 до 12 млрд рублей, заявил Бадра Гунба во время телевизионных дебатов между кандидатами в президенты.Этого удалось добиться не за счет увеличения налогов, а путем администрирования и создания благоприятных условий в экономике Абхазии.95% доходов бюджета Абхазии формируется предпринимателями, бизнесом. Поэтому нужно создавать хорошие условия для бизнеса, включая льготные кредиты. Также нужно реформировать налоговое законодательство.Кроме того, не работает бизнес там, где нет правопорядка.Объекты, которые восстанавливаются, помогают увеличивать налоговую базу. Например, такой объект, как аэропорт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/aeroport-sukhuma-prinyal-pervykh-passazhirov-spustya-bolee-30-let-kak-eto-bylo-1053682541.html
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Гунба: за последние 4,5 года доходы бюджета Абхазии увеличились в два с половиной раза

22:41 11.02.2025 (обновлено: 23:10 11.02.2025)
© screenshot из видео/Аҧсуа телехәаҧшраБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2025
© screenshot из видео/Аҧсуа телехәаҧшра
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. За последние 4,5 года собственные доходы бюджета Абхазии увеличились с 4,8 до 12 млрд рублей, заявил Бадра Гунба во время телевизионных дебатов между кандидатами в президенты.
Этого удалось добиться не за счет увеличения налогов, а путем администрирования и создания благоприятных условий в экономике Абхазии.
95% доходов бюджета Абхазии формируется предпринимателями, бизнесом. Поэтому нужно создавать хорошие условия для бизнеса, включая льготные кредиты. Также нужно реформировать налоговое законодательство.
Кроме того, не работает бизнес там, где нет правопорядка.
Объекты, которые восстанавливаются, помогают увеличивать налоговую базу. Например, такой объект, как аэропорт.
Аэропорт Сухума принял первых пассажиров - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2025
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