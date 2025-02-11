https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/osvobozhden-naselennyy-punkt-yasenevoe-v-dnr-1053705735.html

Освобожден населенный пункт Ясеневое в ДНР

Освобожден населенный пункт Ясеневое в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1160 человек, следует из сводки Минобороны России. 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T12:50+0300

2025-02-11T12:50+0300

2025-02-11T14:40+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ясеневое в ДНР, сообщает Минобороны России.Ведомство также сообщило о действиях российских войск в зоне проведения военной спецоперации.В ночь на 11 февраля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки БПЛА к применению. Цели удара достигнуты.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах. Средствами ПВО за сутки уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 128 украинских БПЛА. Всего с начала СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42979 БПЛА, 592 ЗРК, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/sily-pvo-za-noch-sbili-35-ukrainskikh-dronov-nad-territoriey-rossii-1053680881.html

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