https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/osvobozhden-naselennyy-punkt-yasenevoe-v-dnr-1053705735.html
Освобожден населенный пункт Ясеневое в ДНР
Освобожден населенный пункт Ясеневое в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1160 человек, следует из сводки Минобороны России. 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T12:50+0300
2025-02-11T12:50+0300
2025-02-11T14:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052991438_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_4bc9f14cc3399964b70e509976f2532b.jpg
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ясеневое в ДНР, сообщает Минобороны России.Ведомство также сообщило о действиях российских войск в зоне проведения военной спецоперации.В ночь на 11 февраля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки БПЛА к применению. Цели удара достигнуты.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах. Средствами ПВО за сутки уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 128 украинских БПЛА. Всего с начала СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42979 БПЛА, 592 ЗРК, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/sily-pvo-za-noch-sbili-35-ukrainskikh-dronov-nad-territoriey-rossii-1053680881.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052991438_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_231ef47e374f9d3b9aefc61b92ac4181.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Освобожден населенный пункт Ясеневое в ДНР
12:50 11.02.2025 (обновлено: 14:40 11.02.2025)
Потери украинских войск за сутки составили до 1160 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ясеневое в ДНР, сообщает Минобороны России.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", – говорится в публикации.
Ведомство также сообщило о действиях российских войск в зоне проведения военной спецоперации.
В ночь на 11 февраля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки БПЛА к применению. Цели удара достигнуты.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах. Средствами ПВО за сутки уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 128 украинских БПЛА.
Всего с начала СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42979 БПЛА, 592 ЗРК, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.