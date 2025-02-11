https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-fevralya-1053706049.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 февраля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T18:40+0300
2025-02-11T18:40+0300
2025-02-11T18:40+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0a/1053700599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2196ba9eb27f8569725b33bbbd5fc253.jpg
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В среду, 12 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +3°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздух – 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0a/1053700599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04aa105252b6aef85b5d8133dbbcb9cf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В среду, 12 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +3°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздух – 50-70%.