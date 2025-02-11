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Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 февраля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T18:40+0300

2025-02-11T18:40+0300

2025-02-11T18:40+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В среду, 12 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +3°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздух – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии