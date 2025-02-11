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Хурхумал: Абхазии нужны налоговые льготы для бизнеса
Хурхумал: Абхазии нужны налоговые льготы для бизнеса
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазии нужны налоговые льготы для бизнеса, считает кандидат в президенты республики Адгур Хурхумал. 11.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазии нужны налоговые льготы для бизнеса, считает кандидат в президенты республики Адгур Хурхумал."Абхазии нужны налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. Также нужно стимулировать переход на безналичный расчет", — заявил он в ходе теледебатов.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/dokhod-gosudarstva-kak-rabotaet-nalogovaya-sistema-abkhazii-1053614154.html
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, экономика, бизнес, налоговые льготы
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, экономика, бизнес, налоговые льготы
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазии нужны налоговые льготы для бизнеса, считает кандидат в президенты республики Адгур Хурхумал.
"Абхазии нужны налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. Также нужно стимулировать переход на безналичный расчет", — заявил он в ходе теледебатов.
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.