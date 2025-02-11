https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/rkhumal-lgoty-biznes-1053720540.html

Хурхумал: Абхазии нужны налоговые льготы для бизнеса

Хурхумал: Абхазии нужны налоговые льготы для бизнеса

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазии нужны налоговые льготы для бизнеса, считает кандидат в президенты республики Адгур Хурхумал. 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T23:13+0300

2025-02-11T23:13+0300

2025-02-12T00:33+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

экономика

бизнес

налоговые льготы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0b/1053718616_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_e6e5c089259812c92db7ff93799b3b80.png

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазии нужны налоговые льготы для бизнеса, считает кандидат в президенты республики Адгур Хурхумал."Абхазии нужны налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. Также нужно стимулировать переход на безналичный расчет", — заявил он в ходе теледебатов.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/dokhod-gosudarstva-kak-rabotaet-nalogovaya-sistema-abkhazii-1053614154.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, выборы президента абхазии - 2025, экономика, бизнес, налоговые льготы