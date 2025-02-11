Россия передала Абхазии 20 новых школьных автобусов
15:51 11.02.2025 (обновлено: 16:24 11.02.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вопрос обеспечения сельских школ новым транспортом.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. 20 новых школьных автобусов передала Россия в дар Абхазии.
Как рассказал политик Бадра Гунба, эту помощь он обсуждал во время встречи с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко.
В ближайшие дни автобусы марки "ГАЗель NEXT" выйдут на маршруты в самых отдаленных районах. Они будут доставлять в сельские школы не только учеников, но и учителей.
Автобусы оборудованы комфортными креслами с индивидуальными ремнями безопасности, 20 мест, стоячих не предусмотрено. Есть багажные полки. Рассчитаны на эксплуатацию в сложных дорожных условиях.
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
"Позвольте вместе со всеми порадоваться очень важному, главному событию — поддержке школ Абхазии. Безусловно, транспортная обеспеченность школ — это важное направление, которым мы занимались и будем заниматься",— заявил политик на церемонии передачи автобусов абхазским школам.
4 февраля, 09:45