Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/rossiya-peredala-abkhazii-20-novykh-shkolnykh-avtobusov-1053713899.html
Россия передала Абхазии 20 новых школьных автобусов
Россия передала Абхазии 20 новых школьных автобусов
Sputnik Абхазия
Вопрос обеспечения сельских школ новым транспортом. 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T15:51+0300
2025-02-11T16:24+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0b/1053710658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd3ab832a68d64402f7de94f83849f9f.jpg
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. 20 новых школьных автобусов передала Россия в дар Абхазии. Как рассказал политик Бадра Гунба, эту помощь он обсуждал во время встречи с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко. В ближайшие дни автобусы марки "ГАЗель NEXT" выйдут на маршруты в самых отдаленных районах. Они будут доставлять в сельские школы не только учеников, но и учителей. Автобусы оборудованы комфортными креслами с индивидуальными ремнями безопасности, 20 мест, стоячих не предусмотрено. Есть багажные полки. Рассчитаны на эксплуатацию в сложных дорожных условиях. "Позвольте вместе со всеми порадоваться очень важному, главному событию — поддержке школ Абхазии. Безусловно, транспортная обеспеченность школ — это важное направление, которым мы занимались и будем заниматься",— заявил политик на церемонии передачи автобусов абхазским школам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/rossiya-obespechit-abkhaziyu-shkolnymi-avtobusami-1053604227.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0b/1053710658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f17fc3e0afeb433cebd69dbffff992b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, россия
абхазия, новости, россия

Россия передала Абхазии 20 новых школьных автобусов

15:51 11.02.2025 (обновлено: 16:24 11.02.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
Новые автобусы передали детям Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Вопрос обеспечения сельских школ новым транспортом.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. 20 новых школьных автобусов передала Россия в дар Абхазии.
Как рассказал политик Бадра Гунба, эту помощь он обсуждал во время встречи с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко.
В ближайшие дни автобусы марки "ГАЗель NEXT" выйдут на маршруты в самых отдаленных районах. Они будут доставлять в сельские школы не только учеников, но и учителей.
Автобусы оборудованы комфортными креслами с индивидуальными ремнями безопасности, 20 мест, стоячих не предусмотрено. Есть багажные полки. Рассчитаны на эксплуатацию в сложных дорожных условиях.
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
Новые автобусы передали детям Абхазии - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
Новые автобусы передали детям Абхазии - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
Новые автобусы передали детям Абхазии - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
Новые автобусы передали детям Абхазии - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
Новые автобусы передали детям Абхазии - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукНовые автобусы передали детям Абхазии
Новые автобусы передали детям Абхазии - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые автобусы передали детям Абхазии
"Позвольте вместе со всеми порадоваться очень важному, главному событию — поддержке школ Абхазии. Безусловно, транспортная обеспеченность школ — это важное направление, которым мы занимались и будем заниматься",— заявил политик на церемонии передачи автобусов абхазским школам.
Новые школьные автобусы для перевозки детей - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2025
В Абхазии
Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами
4 февраля, 09:45
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0