https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/rossiya-peredala-abkhazii-20-novykh-shkolnykh-avtobusov-1053713899.html

Россия передала Абхазии 20 новых школьных автобусов

Россия передала Абхазии 20 новых школьных автобусов

Sputnik Абхазия

Вопрос обеспечения сельских школ новым транспортом. 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T15:51+0300

2025-02-11T15:51+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. 20 новых школьных автобусов передала Россия в дар Абхазии. Как рассказал политик Бадра Гунба, эту помощь он обсуждал во время встречи с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко. В ближайшие дни автобусы марки "ГАЗель NEXT" выйдут на маршруты в самых отдаленных районах. Они будут доставлять в сельские школы не только учеников, но и учителей. Автобусы оборудованы комфортными креслами с индивидуальными ремнями безопасности, 20 мест, стоячих не предусмотрено. Есть багажные полки. Рассчитаны на эксплуатацию в сложных дорожных условиях. "Позвольте вместе со всеми порадоваться очень важному, главному событию — поддержке школ Абхазии. Безусловно, транспортная обеспеченность школ — это важное направление, которым мы занимались и будем заниматься",— заявил политик на церемонии передачи автобусов абхазским школам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/rossiya-obespechit-abkhaziyu-shkolnymi-avtobusami-1053604227.html

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