https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/russkoe-oruzhie-su-57--zvezda-aviasalona-aero-india-2025-1053698581.html

Русское оружие: Су-57 – звезда авиасалона Aero India 2025

Русское оружие: Су-57 – звезда авиасалона Aero India 2025

Sputnik Абхазия

Технологическое доминирование России в авиационно-космической сфере убедительно доказал в вооруженном конфликте высокой интенсивности Су-57 – единственный в... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T09:55+0300

2025-02-11T09:55+0300

2025-02-11T09:55+0300

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Точнее – с успешным опытом высокоточных ракетных ударов и противодействия современным системам ПВО стран Североатлантического альянса. Самолет Су-57 наверняка станет звездой выставки Aero India 2025 в Бангалоре 12-14 февраля, пишет военный эксперт Александр Хроленко."Рособоронэкспорт" впервые представил на международном авиасалоне Aero India 2025 новейший истребитель пятого поколения Су-57. Экспортная версия вызвала огромный интерес у специалистов и иностранных заказчиков. После триумфального зарубежного дебюта Су-57 на выставке Airshow China в ноябре 2024 года партнеры РФ выстроились в очередь за этим истребителем. Стало известно, что Нью-Дели примет решение о покупке Су-57 после выставки Aero India 2025.Обновленную летную программу Су-57Э в Бангалоре 11 февраля представит заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. С другой стороны, на стенде Объединенной авиастроительной корпорации посетители Aero India могут "полетать" на интерактивном тренажере Су-57 с использованием элементов виртуальной реальности.Истребитель Су-57 – не единственный технологический шедевр Aero India 2025, здесь можно увидеть более 500 передовых изделий российского ОПК. Высокую боевую эффективность в ходе СВО продемонстрировали барражирующий боеприпас "Ланцет", зенитная ракетная система большой дальности С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс средней дальности "Тор", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", малозаметная крылатая ракета Х-69, противокорабельная ракета "воздух – поверхность" Х-35УЭ. В Бангалоре российские новинки не затеряются среди 900 образцов авиатехники 150 иностранных компаний.Главная интригаAero India – крупнейшая авиакосмическая выставка в стране, которая проводится один раз в два года (с 1996-го). Индийские власти рассматривают авиасалон в качестве платформы для продвижения "уверенной и самодостаточной новой Индии", которая становится сильнее во многом благодаря "привилегированному стратегическому партнерству" с Россией.Накануне открытия выставки Aero India 2025 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнул: за минувшие 20 лет Индия заключила оружейные контракты с Россией на 50 млрд долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения – около 80 млрд долларов. В сфере военно-технического сотрудничества с Индией 2015 – 2025 годов доля РФ превышает 30 процентов (первое место) от общего объема поставок оружия индийской армии.Индийское издание The Economic Times подметило главную интригу выставки в Бангалоре – линию технологического противостояния РФ и США: "Впервые в истории Aero India можно будет увидеть сразу два самых продвинутых истребителя пятого поколения – российский Су-57 и американский F-35". Правда, "американец" заявлен лишь для статической выставки, его участие в летной программе не подтверждено. Возможно, из-за расследования недавнего крушения F-35 на Аляске. А еще в свежем отчете Пентагона отмечено: F-35 не удалось избавить от проблем низкой технической готовности. Сырое программное обеспечение (TR-3) не позволяет довести F-35 до стандарта Block 4 к середине 2020-х годов (как планировалось), и этот рубеж отложен до начала 2030-х годов. Безусловно, уровень продаж F-35 значительно превышает уровень боевой готовности этого самолета, искусство маркетинга явно доминирует над здравым смыслом."Рособоронэкспорт" активно продвигает различные системы вооружений на рынки Юго-Восточной Азии и, в отличие от Америки, никогда не предлагает союзникам и партнерам авиатехнику 55-процентной готовности. Российские специалисты постоянно совершенствуют боевые самолеты, вертолеты, бортовой арсенал высокоточного вооружения, наземные средства борьбы с авиацией и ракетным оружием противника. Российский ОПК расширяет производственные мощности для обеспечения растущего спроса – без снижения качества и эффективности. Разумеется, ВКС России получают истребители пятого поколения в приоритетном порядке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, авторы, колумнисты, россия, вооружение, военная техника, авиация