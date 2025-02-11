https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/sredstva-pvo-sbili-40-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1053703291.html

Средства ПВО сбили 40 украинских дронов над Россией

Средства ПВО сбили 40 украинских дронов над Россией

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 10 на 11 февраля уничтожили над регионами 40 украинских БПЛА, сообщает... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 10 на 11 февраля уничтожили над регионами 40 украинских БПЛА, сообщает Минобороны России.19 беспилотников уничтожили над Саратовской областью, 13 – над Ростовской областью, шесть – над Брянской.Еще два аппарата поразили над Волгоградской областью и один над Белгородской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/svo-front-dvizhetsya-v-pravilnom-napravlenii-1053653758.html

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