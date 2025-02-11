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Средства ПВО сбили 40 украинских дронов над Россией
Средства ПВО сбили 40 украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 10 на 11 февраля уничтожили над регионами 40 украинских БПЛА, сообщает... 11.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 10 на 11 февраля уничтожили над регионами 40 украинских БПЛА, сообщает Минобороны России.19 беспилотников уничтожили над Саратовской областью, 13 – над Ростовской областью, шесть – над Брянской.Еще два аппарата поразили над Волгоградской областью и один над Белгородской.
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
Средства ПВО сбили 40 украинских дронов над Россией
09:01 11.02.2025 (обновлено: 10:25 11.02.2025)
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 10 на 11 февраля уничтожили над регионами 40 украинских БПЛА, сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в публикации.
19 беспилотников уничтожили над Саратовской областью, 13 – над Ростовской областью, шесть – над Брянской.
Еще два аппарата поразили над Волгоградской областью и один над Белгородской.