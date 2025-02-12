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Аршба: выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия
Аршба: выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия, заявил кандидат в президенты Роберт Аршба в ходе теледебатов. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия, заявил кандидат в президенты Роберт Аршба в ходе теледебатов.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053717267.html
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, выборы президента абхазии - 2025
Аршба: выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия
00:22 12.02.2025 (обновлено: 00:28 12.02.2025)
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия, заявил кандидат в президенты Роберт Аршба в ходе теледебатов.
"Выборы должны пройти достойно, законно и без каких-либо проявлений насилия, даже на словах", — заявил он в ходе теледебатов.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.