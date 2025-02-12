https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/arshba-vybory-1053723639.html

Аршба: выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия

Аршба: выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия, заявил кандидат в президенты Роберт Аршба в ходе теледебатов. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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2025-02-12T00:22+0300

2025-02-12T00:28+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Выборы должны пройти достойно, без каких-либо проявлений насилия, заявил кандидат в президенты Роберт Аршба в ходе теледебатов.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053717267.html

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абхазия, выборы президента абхазии - 2025