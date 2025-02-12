https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/irina-viner-ushla-v-otstavku-1053724493.html
Ирина Винер ушла в отставку
Ирина Винер ушла в отставку
Sputnik Абхазия
Ирина Винер занимала должность главного тренера российской сборной с 2001 года, среди ее воспитанниц большое количество олимпийских чемпионок. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T10:27+0300
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спорт
ирина винер
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер приняла решение уйти в отставку, сообщает РИА Новости.Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде Узбекской ССР, в 1969 году окончила Узбекский государственный институт физической культуры по специальности "тренер-преподаватель".Винер занимала должность главного тренера российской сборной с 2001 года, среди ее воспитанниц большое количество олимпийских чемпионок – Евгения Канаева, Алина Кабаева, Маргарита Мамун и другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240723/mama-odnogo-syna-i-mnogikh-docherey-irina-viner-o-seme-sudbe-sporte-i-abkhazii-1051773791.html
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спорт, ирина винер
Ирина Винер ушла в отставку
10:27 12.02.2025 (обновлено: 10:33 12.02.2025)
Ирина Винер занимала должность главного тренера российской сборной с 2001 года, среди ее воспитанниц большое количество олимпийских чемпионок.
СУХУМ, 12 фев – Sputnik
. Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер приняла решение уйти в отставку, сообщает РИА Новости
.
"Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Тем более, что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений", — заявила она.
Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде Узбекской ССР, в 1969 году окончила Узбекский государственный институт физической культуры по специальности "тренер-преподаватель".
Винер занимала должность главного тренера российской сборной с 2001 года, среди ее воспитанниц большое количество олимпийских чемпионок – Евгения Канаева, Алина Кабаева, Маргарита Мамун и другие.