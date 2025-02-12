https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/masshtabnyy-medosmotr-abkhazskikh-detey-nachalsya-v-odnoy-iz-sukhumskikh-shkol-1053726303.html

Масштабный медосмотр абхазских детей начался в одной из сухумских школ

Масштабный медосмотр абхазских детей начался в одной из сухумских школ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Масштабный медосмотр абхазских детей начался с 10-й школы Сухума при российской поддержке. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Масштабный медосмотр абхазских детей начался с 10-й школы Сухума при российской поддержке. Более 10 профильных специалистов из России выявляют возможные проблемы детей со здоровьем и определяют дальнейшие меры помощи. Диспансеризация проводится с согласия родителей, а все полученные данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья юных пациентов. Проект стал результатом договоренности, достигнутой в ходе визита Бадры Гунба в Москву. Россия приступила к реализации взятых на себя обязательств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/dobrovolnaya-dispanserizatsiya-shkolnikov-v-abkhazii-nachnetsya-12-fevralya-1053715613.html

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