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Масштабный медосмотр абхазских детей начался в одной из сухумских школ
Масштабный медосмотр абхазских детей начался в одной из сухумских школ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Масштабный медосмотр абхазских детей начался с 10-й школы Сухума при российской поддержке. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Масштабный медосмотр абхазских детей начался с 10-й школы Сухума при российской поддержке. Более 10 профильных специалистов из России выявляют возможные проблемы детей со здоровьем и определяют дальнейшие меры помощи. Диспансеризация проводится с согласия родителей, а все полученные данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья юных пациентов. Проект стал результатом договоренности, достигнутой в ходе визита Бадры Гунба в Москву. Россия приступила к реализации взятых на себя обязательств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/dobrovolnaya-dispanserizatsiya-shkolnikov-v-abkhazii-nachnetsya-12-fevralya-1053715613.html
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Масштабный медосмотр абхазских детей начался в одной из сухумских школ
12:50 12.02.2025 (обновлено: 13:09 12.02.2025)
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Масштабный медосмотр абхазских детей начался с 10-й школы Сухума при российской поддержке.
Более 10 профильных специалистов из России выявляют возможные проблемы детей со здоровьем и определяют дальнейшие меры помощи.
Проект продлится до конца мая и охватит почти 30 тысяч детей по всей Абхазии, добровольное обследование пройдет в 153 государственных школах, включая самые отдаленные районы, такие как Очамчырский, Галский и Ткуарчалский.
Диспансеризация проводится с согласия родителей, а все полученные данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья юных пациентов.
Проект стал результатом договоренности, достигнутой в ходе визита Бадры Гунба в Москву. Россия приступила к реализации взятых на себя обязательств.