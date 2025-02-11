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Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/dobrovolnaya-dispanserizatsiya-shkolnikov-v-abkhazii-nachnetsya-12-fevralya-1053715613.html
Добровольная диспансеризация школьников в Абхазии начнется 12 февраля
Добровольная диспансеризация школьников в Абхазии начнется 12 февраля
Sputnik Абхазия
Для того, чтобы осмотреть учащихся городских и сельских школ, в Абхазию прибыли российские специалисты. 11.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Завтра в Абхазии при содействии России начнётся добровольная диспансеризация детей. О помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей договорился Бадра Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко во время визита в Москву. Особое внимание будет уделено специализированной помощи страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/badra-gunba-1053664918.html
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абхазия, новости, здравоохранение

Добровольная диспансеризация школьников в Абхазии начнется 12 февраля

17:45 11.02.2025 (обновлено: 18:01 11.02.2025)
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВрач осматривает ребенка
Врач осматривает ребенка - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2025
© Sputnik / Варвара Гертье
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Для того, чтобы осмотреть учащихся городских и сельских школ, в Абхазию прибыли российские специалисты.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Завтра в Абхазии при содействии России начнётся добровольная диспансеризация детей.
Для помощи абхазским медикам уже прибыли 10 узкопрофильных специалистов из российского Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (г. Москва). Среди них есть хирург, уролог, кардиолог, невролог и эндокринолог.
О помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей договорился Бадра Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко во время визита в Москву.
Особое внимание будет уделено специализированной помощи страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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