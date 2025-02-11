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Добровольная диспансеризация школьников в Абхазии начнется 12 февраля
Добровольная диспансеризация школьников в Абхазии начнется 12 февраля
Sputnik Абхазия
Для того, чтобы осмотреть учащихся городских и сельских школ, в Абхазию прибыли российские специалисты. 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T17:45+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Завтра в Абхазии при содействии России начнётся добровольная диспансеризация детей. О помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей договорился Бадра Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко во время визита в Москву. Особое внимание будет уделено специализированной помощи страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/badra-gunba-1053664918.html
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абхазия, новости, здравоохранение
Добровольная диспансеризация школьников в Абхазии начнется 12 февраля
17:45 11.02.2025 (обновлено: 18:01 11.02.2025)
Для того, чтобы осмотреть учащихся городских и сельских школ, в Абхазию прибыли российские специалисты.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Завтра в Абхазии при содействии России начнётся добровольная диспансеризация детей.
Для помощи абхазским медикам уже прибыли 10 узкопрофильных специалистов из российского Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (г. Москва). Среди них есть хирург, уролог, кардиолог, невролог и эндокринолог.
О помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей договорился Бадра Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко во время визита в Москву.
Особое внимание будет уделено специализированной помощи страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.