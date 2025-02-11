https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/dobrovolnaya-dispanserizatsiya-shkolnikov-v-abkhazii-nachnetsya-12-fevralya-1053715613.html

Добровольная диспансеризация школьников в Абхазии начнется 12 февраля

Добровольная диспансеризация школьников в Абхазии начнется 12 февраля

Sputnik Абхазия

Для того, чтобы осмотреть учащихся городских и сельских школ, в Абхазию прибыли российские специалисты. 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T17:45+0300

2025-02-11T17:45+0300

2025-02-11T18:01+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Завтра в Абхазии при содействии России начнётся добровольная диспансеризация детей. О помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей договорился Бадра Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко во время визита в Москву. Особое внимание будет уделено специализированной помощи страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/badra-gunba-1053664918.html

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