https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/nizhniy-novgorod-planiruet-zapustit-pryamye-aviareysy-v-sukhum-1053731212.html
Нижний Новгород планирует запустить прямые авиарейсы в Сухум
Нижний Новгород планирует запустить прямые авиарейсы в Сухум
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Нижний Новгород планирует запустить прямые авиарейсы в Сухум. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T16:49+0300
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Нижний Новгород планирует запустить прямые авиарейсы в Сухум. Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который находится с рабочим визитом в Сухуме. Ранее о планах запустить рейсы в Сухум заявили власти Ямала.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/yamal-rassmotrit-vozmozhnost-organizatsii-pryamykh-aviareysov-v-sukhum-1053725942.html
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абхазия, сухум, нижний новгород, россия, сухумский аэропорт
Нижний Новгород планирует запустить прямые авиарейсы в Сухум
16:49 12.02.2025 (обновлено: 16:52 12.02.2025)
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Нижний Новгород планирует запустить прямые авиарейсы в Сухум.
Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который находится с рабочим визитом в Сухуме.
"Ведем переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок. Рассчитываем, что в ближайшее время достигнем необходимых договоренностей. Главным результатом нашей работы, уверен, будет комфорт наших граждан", — рассказал Юрий Шалабаев.
Ранее о планах запустить рейсы в Сухум заявили власти Ямала.