Нижний Новгород планирует запустить прямые авиарейсы в Сухум

"Ведем переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок. Рассчитываем, что в ближайшее время достигнем необходимых договоренностей. Главным результатом нашей работы, уверен, будет комфорт наших граждан", — рассказал Юрий Шалабаев.