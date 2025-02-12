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Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуме
Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуме, а также совместное производство фильмов. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуме, а также совместное производство фильмов.Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова во время встречи с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр.Министр напомнила, что российские кинематографисты давно снимают кино на территории Абхазии. Но было бы хорошо, если бы это было совместное кино."Мы помним, как в свое время мы поддерживали юбилейный год Фазиля Искандера и "Детство Чика". Были проекты. Поэтому посмотрите. Если появятся какие-то интересные сценарии, то по линии Министерства культуры и Фонда кино мы с удовольствием поддержим", — отметила министр.Кроме того, в планах гастроли в Абхазию Росгосцирка, а также открытие музея об истории театра и кино Абхазии. Этой работой готов заняться Бахрушинский музей, имеющий опыт помощи как небольшим региональным музеям, так и крупным театрам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250107/logua-o-semkakh-kino-v-abkhazii-zamechatelnaya-tsifra--1053275145.html
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуме, а также совместное производство фильмов.
Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова во время встречи с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр.
"Открытие современного кинозала дало бы возможность показывать современное кино. А на будущее, конечно, очень бы хотелось, чтобы больше кино снималось в этом невероятном крае красоты, природы и архитектуры. Давайте подумаем вместе", — сказала Ольга Любимова.
Министр напомнила, что российские кинематографисты давно снимают кино на территории Абхазии. Но было бы хорошо, если бы это было совместное кино.
"Мы помним, как в свое время мы поддерживали юбилейный год Фазиля Искандера и "Детство Чика". Были проекты. Поэтому посмотрите. Если появятся какие-то интересные сценарии, то по линии Министерства культуры и Фонда кино мы с удовольствием поддержим", — отметила министр.
Кроме того, в планах гастроли в Абхазию Росгосцирка, а также открытие музея об истории театра и кино Абхазии. Этой работой готов заняться Бахрушинский музей, имеющий опыт помощи как небольшим региональным музеям, так и крупным театрам.