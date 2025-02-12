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Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры
Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике.Об этом договорились министр культуры России Ольга Любимова во время встречи с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр.По линии "Россотрудничества" будут заранее предусмотрены квоты, а курсы будут целевыми: дети будут точно знать, куда они вернутся после обучения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/rossiya-obsuzhdaet-s-abkhaziey-otkrytie-sovremennogo-kinozala-v-sukhume-1053736809.html
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Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры
22:53 12.02.2025 (обновлено: 00:07 13.02.2025)
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике.
Об этом договорились министр культуры России Ольга Любимова во время встречи с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр.
"Мы готовы. Очень важно будет решить, на каком этапе подхватить самых молодых, талантливых деток. В каком возрасте? Будет ли это детская школа, училище, вуз. Вы знаете нашу систему образования, которая потом дает возможность той самой "первой скрипке оркестра" быть лучшей и лучших", — рассказала Ольга Любимова.
По линии "Россотрудничества" будут заранее предусмотрены квоты, а курсы будут целевыми: дети будут точно знать, куда они вернутся после обучения.