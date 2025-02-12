https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/rossiya-pomozhet-abkhazii-gotovit-spetsialistov-v-sfere-kultury-1053736952.html

Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры

Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике.Об этом договорились министр культуры России Ольга Любимова во время встречи с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр.По линии "Россотрудничества" будут заранее предусмотрены квоты, а курсы будут целевыми: дети будут точно знать, куда они вернутся после обучения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/rossiya-obsuzhdaet-s-abkhaziey-otkrytie-sovremennogo-kinozala-v-sukhume-1053736809.html

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