https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/rossiyskie-spetsialisty-pomogli-spasti-okolo-150-kartin-posle-pozhara-v-natsgaleree-1053736655.html
Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара в Нацгалерее
Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара в Нацгалерее
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара 2024 года в Национальной картинной галерее Абхазии. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара 2024 года в Национальной картинной галерее Абхазии.Об этом рассказала и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой в Сухуме.Кроме того, на днях в Абхазию вновь приехала большая группа специалистов из России. Они отобрали около 60 работ, их вывезут на реставрацию в Москву.Ольга Любимова отметила, что трагедия в Национальной картинной галерее Абхазии не оставила никого в России равнодушным."Руководители крупнейших российских музеев, буквально в первые же минуты после пожара, следуя нашей общей традиции братства, звонили в министерство культуры, говорили, когда выезжать, когда борт, когда мы летим. И это, конечно, очень важно. Это дружба и связь, и братство длиной в десятилетия", — рассказала российский министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-istoriya-gibel-i-vozrozhdenie-1050415231.html
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара 2024 года в Национальной картинной галерее Абхазии.
Об этом рассказала и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой в Сухуме.
"Буквально на следующий день (после пожара - прим. ред) вы с нами связались, и буквально через два дня к нам приехал такой большой десант реставраторов, известных не только в России, но и за рубежом. Они провели у нас здесь колоссальную работу вместе с нашими реставраторами. Они сделали анализ, провели закрепительную часть каких-то работ и спасли около 150 работ, которые нуждаются в реставрации", — рассказала она.
Кроме того, на днях в Абхазию вновь приехала большая группа специалистов из России. Они отобрали около 60 работ, их вывезут на реставрацию в Москву.
"Также нам была выделена большая сумма денег, благодаря Сергею Владиленовичу Кириенко. Огромное ему спасибо. И у нас восстановительные работы в Национальной картинной галерее сейчас идут в полном объеме", — поблагодарила Динара Смыр.
Ольга Любимова отметила, что трагедия в Национальной картинной галерее Абхазии не оставила никого в России равнодушным.
"Руководители крупнейших российских музеев, буквально в первые же минуты после пожара, следуя нашей общей традиции братства, звонили в министерство культуры, говорили, когда выезжать, когда борт, когда мы летим. И это, конечно, очень важно. Это дружба и связь, и братство длиной в десятилетия", — рассказала российский министр.