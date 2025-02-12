https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/rossiyskie-spetsialisty-pomogli-spasti-okolo-150-kartin-posle-pozhara-v-natsgaleree-1053736655.html

Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара в Нацгалерее

Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара в Нацгалерее

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара 2024 года в Национальной картинной галерее Абхазии. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-12T22:22+0300

2025-02-12T22:22+0300

2025-02-13T00:04+0300

в абхазии

культура

россия

абхазия

картины

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0d/1053735267_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b110efd21a95b9c9e5e2fb6485e1d0f5.jpg

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара 2024 года в Национальной картинной галерее Абхазии.Об этом рассказала и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой в Сухуме.Кроме того, на днях в Абхазию вновь приехала большая группа специалистов из России. Они отобрали около 60 работ, их вывезут на реставрацию в Москву.Ольга Любимова отметила, что трагедия в Национальной картинной галерее Абхазии не оставила никого в России равнодушным."Руководители крупнейших российских музеев, буквально в первые же минуты после пожара, следуя нашей общей традиции братства, звонили в министерство культуры, говорили, когда выезжать, когда борт, когда мы летим. И это, конечно, очень важно. Это дружба и связь, и братство длиной в десятилетия", — рассказала российский министр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-istoriya-gibel-i-vozrozhdenie-1050415231.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, россия, абхазия, картины