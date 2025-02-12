https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/startoval-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-komanda-abkhazii-1053732241.html

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии"

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии". 12.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-12T19:39+0300

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2025-02-12T19:39+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии".В Сухуме сегодня состоялся молодежный форум "За будущее республики", собравший до 1,5 тысячи участников. Центральным событием стало представление конкурса управленцев "Команда Абхазии" и объявление о старте приема заявок на участие в его программах.Главная цель инициативы – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для самореализации молодежи на благо страны в интересах всех ее жителей. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва, который поможет в дальнейшем развитии республики и реализации стратегических задач ее возрождения.Бадра Гунба подчеркнул, что отбор будет максимально прозрачным.По словам политика, проект создается по образцу российских программ развития социальных лифтов, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина.Презентация конкурса в республике стала подтверждением того, что договоренности, достигнутые в ходе визита Бадры Гунба в Москву на прошлой неделе, оперативно воплощаются в жизнь. Тогда первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что может помочь Абхазии запустить программу подготовки кадров наподобие "Лидеров России".Москва выполняет свои обещания, способствуя укреплению образовательных, социальных и карьерных возможностей для абхазской молодежи, что в перспективе позволит подготовить новое поколение профессионалов для работы в ключевых сферах республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/kirienko-lidery-rossii-v-abkhazii-1053647237.html

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