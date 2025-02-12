https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/tramp-potreboval-poltrilliona-dollarov-i-lunu-1053724145.html

Трамп потребовал полтриллиона долларов и Луну

Трамп потребовал полтриллиона долларов и Луну

Sputnik Абхазия

Что ни говори, американцы — непревзойденные мастера по части создания красочного захватывающего шоу, а Дональд Трамп еще и беззастенчиво пользуется своим... 12.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-12T09:02+0300

2025-02-12T09:02+0300

2025-02-12T09:02+0300

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В своем свежем интервью Fox News 47-й президент США заявил, что Киев уже согласился передать в собственность американских компаний все наличные запасы редкоземельных металлов, стоимость которых оценивается в 500 миллиардов долларов, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.В своей новой фирменной манере, которая в мире все еще вызывает некоторую оторопь, Дональд Трамп сообщил, что, поскольку Киев в ближайшее время может заключить мирное соглашение с Москвой (читай: проиграть), а то и вообще стать частью России, Соединенные Штаты хотят гарантировать возврат денег, вложенных в военную помощь киевскому режиму. Данное интервью продолжает долгий тренд, запущенный еще год назад сенатором Линдси Грэмом. Тогда во время своего визита в Киев представитель верхней палаты американского парламента, даже не пытаясь придать своим словам налет вежливой дипломатичности, в лоб заявил местным журналистам, что Киеву придется расплачиваться за поставки вооружений собственными природными богатствами. Что означает юридическую передачу лицензий на разработку перспективных месторождений в руки американских корпораций, список которых будет оглашен в подходящий момент. Судя по всему, он все ближе.Особенность подачи информации Вашингтоном в том, что в мир транслируются броские тезисы с мощной эмоциональной окраской, но предметного наполнения в них всегда мизер. Делается это осознанно, чтобы не дать оппонентам подсказок и держать все заинтересованные стороны в напряжении. Давайте же разберемся, о каких подземных богатствах и триллионах ведут речь все замечательные люди.Для начала нужно вспомнить, что первоначальное заявление Линдси Грэма официальный Киев официально проигнорировал. Отдуваться перед народом вытолкнули штатные говорящие головы, изо всех сил пытавшиеся заболтать основной посыл, а именно неприкрытый рэкет со стороны Вашингтона. Видимо, Зеленский тогда еще верил, что войну удастся завершить быстро и меньшей ценой. Осенью 2024-го украинский непрезидент уже по собственному почину носился по всем доступным переговорным площадкам, почти насильно навязывая всем желающим запасы украинских полезных ископаемых. Других мало-мальски привлекательных активов за душой у Киева уже не осталось.До этого в качестве козыря последней надежды преподносились украинские черноземы, но уже некоторое время они полностью отсутствуют в переговорной повестке. Видимо, тут есть некая связь со статьей в The Washington Post. Там утверждалось, что до 40 процентов украинских пахотных и сельскохозяйственных земель уже продано западным холдингам. Упоминались огромные площади в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Николаевской областях. Правоустанавливающие документы в открытом доступе отсутствуют, но американские источники утверждают, что упомянутые земли отошли в собственность корпораций Cargill, Monsanto, Dupont, NCH Capital, AgroGеneration, ADM Germany, KWS, Bayer и BASF.Там же утверждается, что порядка десяти процентов черноземов опосредованно выкуплено китайскими компаниями и после завершения вооруженной стадии конфликта Россия, как сторона, под управлением которой они останутся, легализует сделку уже в парадигме российско-китайских отношений. США и Европа в этом случае теряют доступ к ресурсам совокупной стоимостью более 12 триллионов долларов.Ну и, собственно, о пресловутых умопомрачительных суммах, коими наперегонки козыряют Вашингтон и Брюссель в попытке выяснить, кому положено больше украинских плюшек.Не успело затихнуть эхо слов Трампа, как украинский офис Forbes оперативно выкатил данные по объемам запасов полезных ископаемых на Украине, потенциально привлекательных для внешних игроков. Если верить презентации, то наиболее ценный ресурс — это каменный уголь, его запасы оцениваются в 41 миллиард тонн общей стоимостью девять триллионов долларов. Далее по аналогичной схеме:И так далее. В самом конце списка вместе с нефтью, фосфоритами и ураном стыдливо прячется литий. Объем руд оценивается в 33 миллиона тонн, что соответствует 38 миллиардам долларов.Но здесь важно понимать, что полевая геофизика на Украине отсутствует, работа геологических партий не проводится, а потому все эти поднятые на щит внимания цифры не более чем теория. Это прогнозные запасы: какая их часть может быть переведена в извлекаемые — вопрос открытый и непраздный. Чтобы продать все это подземное великолепие, нужно вначале организовать промышленную добычу, что в реалиях Украины означает старт с нулевого цикла, то есть доразведки запасов, получение лицензий и горно-капитальные работы вроде строительства шахтных стволов или прокладки рудничных траншей. И процесс это не разовый, а промышленный, в бюджет надо закладывать капитальные инвестиции на организацию производств непрерывного цикла.То есть момент получения первичной прибыли от продажи украинских ресурсов еще на стадии теоретических выкладок отодвигается на все более дальнюю перспективу, при этом расходная часть пухнет на глазах.Обязательно нужно упомянуть и параметр стоимости каждой отдельной категории.Замусоленные триллионы придуманы Зеленским, за ним их повторяет Трамп. Схема тут проста донельзя. Берутся теоретические запасы и умножаются на текущие рыночные котировки, то есть это цена в моменте. Завтра она может быть больше или меньше, но строго умозрительно, так как западные бульдозеры не рвут ножами вскрышу железных рудников, а самосвалы не везут на бункеровку сотни тонн каменного угля.Сочный штрих в эту картину вписал и глава комитета Верховной рады по вопросам финансов и таможенной политики Даниил Гетманцев. Если верить его словам, то предложить американцам и европейцам сейчас физически нечего. Так как лицензии на все более-менее интересные месторождения давно за бесценок выкуплены украинскими олигархами. С правовой дисциплиной на Украине, конечно, полный швах, и в теории Киев может начать просто отзывать действующие разрешения и передавать их, например, американцам. Но подобный механизм создает крайне опасный прецедент уже для новых владельцев, ведь, если сегодня лицензии отжали у одних, ничто не помешает завтра провернуть тот же фокус уже с новыми недропользователями.В общем, заявления Дональда Трампа об украинских недрах надо воспринимать спокойно. Возможно, он действительно хочет побыстрее решить украинский вопрос, чтобы вплотную заняться более важными делами вроде внутренней политики и подготовки к кульминационному сражению с Китаем. И все эти вбросы — не больше чем голословная попытка застолбить за собой поляну на будущее. Сейчас уже позабылось, как в апреле 2020 года Трамп своим указом признал все потенциальные полезные ископаемые на Луне и астероидах собственностью США.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/tramp-na-nashu-golovu-1053698316.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/polnyy-razvorot-tramp-teper-khochet-sdelat-ukrainu-chastyu-ameriki-1053691174.html

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, сша, дональд трамп