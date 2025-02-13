https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/rossiya-peredala-abkhazii-mashiny-skoroy-pomoschi-i-peredvizhnoy-flyuorograf-1053741823.html

Россия передала Абхазии машины скорой помощи и передвижной флюорограф

Россия передала Абхазии машины скорой помощи и передвижной флюорограф

Sputnik Абхазия

В автомобилях установлено медицинское оборудование, а также имеются медицинские наборы различного назначения. 13.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-13T13:01+0300

2025-02-13T13:01+0300

2025-02-13T13:07+0300

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия передала Абхазии 10 новых машин скорой помощи "Газель Next" и передвижной флюорограф.Это один из итогов встречи абхазского политического деятеля Бадры Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.Он выразил уверенность в том, что Сухум и дальше будет взаимодействовать с Москвой на благо народа Абхазии.И.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба уточнил, что транспорт будет распределен по районам и городам республики.И.о. министра подчеркнул, что машины оснащены по самой современной комплектации.В каждом из автомобилей есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, шприцевой насос, отсасыватель, пульсоксиметр, глюкометр и небулайзер. Также имеются медицинские наборы: реанимационный педиатрический, реанимационный для взрослых, а также общепрофильный и акушерский.Кроме того, в комплектацию входят термоконтейнеры, спинальный щит и тележка-каталка."Эти автомобили лучше тех, на которых мы ездим сейчас, здесь больше медоборудования", — отметил водитель "скорой" Даур Шергелия.

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