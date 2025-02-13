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Россия передала Абхазии машины скорой помощи и передвижной флюорограф
Россия передала Абхазии машины скорой помощи и передвижной флюорограф
Sputnik Абхазия
В автомобилях установлено медицинское оборудование, а также имеются медицинские наборы различного назначения. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T13:01+0300
2025-02-13T13:01+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия передала Абхазии 10 новых машин скорой помощи "Газель Next" и передвижной флюорограф.Это один из итогов встречи абхазского политического деятеля Бадры Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.Он выразил уверенность в том, что Сухум и дальше будет взаимодействовать с Москвой на благо народа Абхазии.И.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба уточнил, что транспорт будет распределен по районам и городам республики.И.о. министра подчеркнул, что машины оснащены по самой современной комплектации.В каждом из автомобилей есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, шприцевой насос, отсасыватель, пульсоксиметр, глюкометр и небулайзер. Также имеются медицинские наборы: реанимационный педиатрический, реанимационный для взрослых, а также общепрофильный и акушерский.Кроме того, в комплектацию входят термоконтейнеры, спинальный щит и тележка-каталка."Эти автомобили лучше тех, на которых мы ездим сейчас, здесь больше медоборудования", — отметил водитель "скорой" Даур Шергелия.
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абхазия, россия, здравоохранение
абхазия, россия, здравоохранение
Россия передала Абхазии машины скорой помощи и передвижной флюорограф
13:01 13.02.2025 (обновлено: 13:07 13.02.2025)
В автомобилях установлено медицинское оборудование, а также имеются медицинские наборы различного назначения.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия передала Абхазии 10 новых машин скорой помощи "Газель Next" и передвижной флюорограф.
Это один из итогов встречи абхазского политического деятеля Бадры Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
"Я благодарен за те возможности, которые Российская Федерация предоставляет нам в рамках данного взаимодействия. Вы знаете, что мы действительно нуждаемся в улучшении материально-технической базы не только медицинских учреждений, но и школ, и системы образования", — сказал Бадра Гунба.
Он выразил уверенность в том, что Сухум и дальше будет взаимодействовать с Москвой на благо народа Абхазии.
И.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба уточнил, что транспорт будет распределен по районам и городам республики.
"Каждая карета скорой помощи спасет не одну сотню жизней. Практически все районы страны будут охвачены новыми транспортными средствами", — сообщил он.
И.о. министра подчеркнул, что машины оснащены по самой современной комплектации.
В каждом из автомобилей есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, шприцевой насос, отсасыватель, пульсоксиметр, глюкометр и небулайзер. Также имеются медицинские наборы: реанимационный педиатрический, реанимационный для взрослых, а также общепрофильный и акушерский.
Кроме того, в комплектацию входят термоконтейнеры, спинальный щит и тележка-каталка.
"Эти автомобили лучше тех, на которых мы ездим сейчас, здесь больше медоборудования", — отметил водитель "скорой" Даур Шергелия.