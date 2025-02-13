https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/rossiya-pomozhet-abkhazii-v-dele-sokhraneniya-abkhazskogo-yazyka-1053743029.html
Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка
Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T14:16+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка. Это возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии. Нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны. "Я думаю, мы будем сотрудничать. Нужно сформулировать конкретные предложения. Наши центры языкознания очень крупные и, конечно, готовы помогать. Просто надо подумать, какого рода это должен быть проект. Это просветительская деятельность, выставочная деятельность. У нас есть вся база, у нас есть возможности технические. Мы готовы поддерживать", — сказала министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/rossiya-pomozhet-abkhazii-gotovit-spetsialistov-v-sfere-kultury-1053736952.html
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россия, абхазия, культура, абхазский язык
россия, абхазия, культура, абхазский язык
Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка
14:16 13.02.2025 (обновлено: 14:20 13.02.2025)
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка.
Это возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии.
Нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны.
"Я думаю, мы будем сотрудничать. Нужно сформулировать конкретные предложения. Наши центры языкознания очень крупные и, конечно, готовы помогать. Просто надо подумать, какого рода это должен быть проект. Это просветительская деятельность, выставочная деятельность. У нас есть вся база, у нас есть возможности технические. Мы готовы поддерживать", — сказала министр.