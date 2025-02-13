Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/rossiya-pomozhet-abkhazii-v-dele-sokhraneniya-abkhazskogo-yazyka-1053743029.html
Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка
Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T14:16+0300
2025-02-13T14:20+0300
в абхазии
россия
абхазия
культура
абхазский язык
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0d/1053743144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df61ba67a2cfb7b39da8cf4a1acef2ce.jpg
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка. Это возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии. Нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны. "Я думаю, мы будем сотрудничать. Нужно сформулировать конкретные предложения. Наши центры языкознания очень крупные и, конечно, готовы помогать. Просто надо подумать, какого рода это должен быть проект. Это просветительская деятельность, выставочная деятельность. У нас есть вся база, у нас есть возможности технические. Мы готовы поддерживать", — сказала министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/rossiya-pomozhet-abkhazii-gotovit-spetsialistov-v-sfere-kultury-1053736952.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0d/1053743144_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0857534ddee2e6e058c2d4f4d52605df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, абхазия, культура, абхазский язык
россия, абхазия, культура, абхазский язык

Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка

14:16 13.02.2025 (обновлено: 14:20 13.02.2025)
© SputnikГлава Минкульта РФ посетила Государственный русский театр драмы в Сухуме
Глава Минкульта РФ посетила Государственный русский театр драмы в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2025
© Sputnik
Подписаться
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка.
Это возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии.
Нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны.
"Я думаю, мы будем сотрудничать. Нужно сформулировать конкретные предложения. Наши центры языкознания очень крупные и, конечно, готовы помогать. Просто надо подумать, какого рода это должен быть проект. Это просветительская деятельность, выставочная деятельность. У нас есть вся база, у нас есть возможности технические. Мы готовы поддерживать", — сказала министр.
Встреча министра культуры Ольги Любимовой и и.о. министра культуры Абхазии Динары Смыр - Sputnik Абхазия, 1920, 12.02.2025
В Абхазии
Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры
Вчера, 22:53
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0