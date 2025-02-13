https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/vzaimnyy-interes-butba-o-dispanserizatsii-shkolnikov-stroitelstve-detskoy-bolnitsy--1053728684.html
Взаимный интерес: Бутба о диспансеризации школьников, строительстве детской больницы
Взаимный интерес: Бутба о диспансеризации школьников, строительстве детской больницы
Sputnik Абхазия
О том, какие проекты реализуются в рамках сотрудничества Абхазии и России, как взаимодействуют врачи двух стран, об этом в эфире радио Sputnik рассказал... 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T13:11+0300
2025-02-13T13:11+0300
2025-02-13T13:11+0300
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Взаимный интерес: Бутба о диспансеризации школьников, строительстве детской больницы
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Бутба о диспансеризации школьников, строительстве детской больницы
Масштабный медосмотр абхазских детей начался с 10-й школы Сухума при российской поддержке. Более 10 профильных специалистов из России выявляют возможные проблемы у детей со здоровьем и определяют дальнейшие меры помощи. По словам Бутба, планируется приезд от пяти до семи медицинских бригад врачебных под эгидой министра Российской Федерации, которые будут дислоцированы в школах, далее в сельских школах."Такая массовая диспансеризация проводится впервые на территории Республики Абхазия. Ранее были проведены диспансеризации, но точечные, благодаря Минздраву республики, благодаря благотворительным организациям. Точечно выезжали, смотрели силами абхазских врачей. Но сегодня это совершенно другой формат. Сегодня это беспрецедентная акция, которая носит такой добрый характер. Диспансеризация нашего школьного возраста детишек — это наше будущее. Мы обязаны следить за их здоровьем. Может, какие-то будут выявлены патологии, которые будут требовать дальнейшего лечения. Этот вопрос был также проговорен с Минздравом РФ. Мы в тесном взаимодействии с коллегами из РФ", – сказал Бутба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, здравоохранение, россия, диспансеризация, аудио
подкасты, здравоохранение, россия, диспансеризация, аудио
Взаимный интерес: Бутба о диспансеризации школьников, строительстве детской больницы
О том, какие проекты реализуются в рамках сотрудничества Абхазии и России, как взаимодействуют врачи двух стран, об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Масштабный медосмотр абхазских детей начался с 10-й школы Сухума при российской поддержке. Более 10 профильных специалистов из России выявляют возможные проблемы у детей со здоровьем и определяют дальнейшие меры помощи. По словам Бутба, планируется приезд от пяти до семи медицинских бригад врачебных под эгидой министра Российской Федерации, которые будут дислоцированы в школах, далее в сельских школах.
"Такая массовая диспансеризация проводится впервые на территории Республики Абхазия. Ранее были проведены диспансеризации, но точечные, благодаря Минздраву республики, благодаря благотворительным организациям. Точечно выезжали, смотрели силами абхазских врачей. Но сегодня это совершенно другой формат. Сегодня это беспрецедентная акция, которая носит такой добрый характер. Диспансеризация нашего школьного возраста детишек — это наше будущее. Мы обязаны следить за их здоровьем. Может, какие-то будут выявлены патологии, которые будут требовать дальнейшего лечения. Этот вопрос был также проговорен с Минздравом РФ. Мы в тесном взаимодействии с коллегами из РФ", – сказал Бутба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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