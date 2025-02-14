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В Абхазию приедут представители Федерального центра медицины катастроф России

В Абхазию приедут представители Федерального центра медицины катастроф России

Sputnik Абхазия

Бутба и Мурашко обсудили ход реализации проектов в здравоохранении Абхазии. 14.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В ближайшее время в Абхазию приедут представители Федерального центра медицины катастроф России. Они помогут абхазским специалистам организовать телемедицинские консультации с ведущими российскими клиниками, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.Этот и другие вопросы министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обсудил со своим российским коллегой Михаилом Мурашко. Кроме того, стороны затронули вопрос покупки ангиографа стоимостью 95 миллионов рублей при поддержке России, диспансеризацию абхазских школьников и строительство Республиканской детской больницы в рамках Инвестпрограммы, которое возобновится в скором времени.“У нас с вами долгосрочные планы, не только работа, которая проводится сейчас. Поэтому я посмотрю свой график и, как будет возможность, приеду в Абхазию”, — подчеркнул Мурашко.Бутба поблагодарил российского коллегу за оказываемую помощь здравоохранению Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/rossiya-peredala-abkhazii-mashiny-skoroy-pomoschi-i-peredvizhnoy-flyuorograf-1053741823.html

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