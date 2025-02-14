https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/bank-rossii-sokhranil-klyuchevuyu-stavku-na-urovne-21-godovykh-1053764071.html

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Sputnik Абхазия

Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до 21% годовых в октябре 2024 года. Это стало ее историческим максимумом. 14.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-14T14:10+0300

2025-02-14T14:10+0300

2025-02-14T14:54+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%, говорится в сообщении регулятора.Причиной стало сохраняющееся высокое инфляционное давление и то, что внутренний спрос по-прежнему опережает предложения товаров и услуг. Уточняется, что целесообразность повышения ключевой ставки будет определяться на ближайшем заседании, учитываться будет скорость и устойчивость снижения инфляции. Следующее заседание Совета директоров запланировано на 21 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/takie-obstoyatelstva-koltashev-ob-effekte-ot-povysheniya-klyuchevoy-stavki-tsentrobanka-rossii-1053002511.html

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