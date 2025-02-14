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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Sputnik Абхазия
Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до 21% годовых в октябре 2024 года. Это стало ее историческим максимумом. 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T14:10+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%, говорится в сообщении регулятора.Причиной стало сохраняющееся высокое инфляционное давление и то, что внутренний спрос по-прежнему опережает предложения товаров и услуг. Уточняется, что целесообразность повышения ключевой ставки будет определяться на ближайшем заседании, учитываться будет скорость и устойчивость снижения инфляции. Следующее заседание Совета директоров запланировано на 21 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/takie-obstoyatelstva-koltashev-ob-effekte-ot-povysheniya-klyuchevoy-stavki-tsentrobanka-rossii-1053002511.html
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новости, россия, центральный банк рф
новости, россия, центральный банк рф
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
14:10 14.02.2025 (обновлено: 14:54 14.02.2025)
Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до 21% годовых в октябре 2024 года. Это стало ее историческим максимумом.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik.
Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%, говорится в сообщении
регулятора.
Причиной стало сохраняющееся высокое инфляционное давление и то, что внутренний спрос по-прежнему опережает предложения товаров и услуг.
"По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", – говорится тексте.
Уточняется, что целесообразность повышения ключевой ставки будет определяться на ближайшем заседании, учитываться будет скорость и устойчивость снижения инфляции. Следующее заседание Совета директоров запланировано на 21 марта.