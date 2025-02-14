https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/gabliya-avtobusa-1053765766.html

Габлия опроверг информацию об изъятии подаренного Россией автобуса у одной школы

Габлия опроверг информацию об изъятии подаренного Россией автобуса у одной школы

Sputnik Абхазия

На днях Россия передала в дар Абхазии 20 новых школьных автобусов. 14.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-14T16:25+0300

2025-02-14T16:25+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Информация о том, что у одной из школ села Алахадзы отобрали подаренный Россией автобус, не соответствует действительности, заявил и.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия.“Наша идея была в том, чтобы доставить один автобус в село, потому что там есть две малокомплектные школы. Поэтому на данный момент будет достаточно того, что обе школы будут пользоваться этим транспортом, ездить вместе на мероприятия, экскурсии”, — подчеркнул Габлия.Он отметил, что проект по обеспечению школ автобусами только начался, работа будет продолжена.Напомним, Россия передала в дар Абхазии 20 новых школьных автобусов по просьбе политика Бадры Гунба. Автобусы оборудованы комфортными креслами с индивидуальными ремнями безопасности, 20 мест, стоячих не предусмотрено. Есть багажные полки. Рассчитаны на эксплуатацию в сложных дорожных условиях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/rossiya-peredala-abkhazii-20-novykh-shkolnykh-avtobusov-1053713899.html

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