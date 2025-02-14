https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/gamisoniya-o-stroitelstve-detskoy-bolnitsy-v-abkhazii-samaya-glavnaya-i-prioritetnaya-zadacha-1053761283.html

Гамисония о строительстве детской больницы в Абхазии: самая главная и приоритетная задача

Гамисония о строительстве детской больницы в Абхазии: самая главная и приоритетная задача

Sputnik Абхазия

На строительство Республиканской детской больницы Абхазия получила от России 144 миллиона рублей. О том, как ведутся работы, когда объект сдадут в... 14.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-14T15:29+0300

2025-02-14T15:29+0300

2025-02-14T15:30+0300

радио

подкасты

абхазия

россия

здравоохранение

дети

здоровье

соглашение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0e/1053762007_0:11:853:491_1920x0_80_0_0_a75e50aba7f006bb0c6923ea8ef7aee3.jpg

Гамисония о строительстве детской больницы в Абхазии: самая главная и приоритетная задача Sputnik Абхазия Гамисония о строительстве детской больницы в Абхазии: самая главная и приоритетная задача

По словам Гамисония, строительство больницы возобновлено. В прошлом году было выделено 49 миллионов рублей на объект, на эти средства был возведен фундамент, подготовлены строительная площадка и парковочные места. После этого строительство было приостановлено. Гамисония сообщил, что благодаря достигнутым договоренностям, объект будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. "Реализация данного объекта - это самая главная и приоритетная задача. И мы максимально вложим всю энергию и свой опыт в то, чтобы данный объект реализовался очень качественно и своевременно", - отметил Гамисония. Слушайте подкаст.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, россия, здравоохранение, дети, здоровье, соглашение, аудио