https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/gamisoniya-o-stroitelstve-detskoy-bolnitsy-v-abkhazii-samaya-glavnaya-i-prioritetnaya-zadacha-1053761283.html
Гамисония о строительстве детской больницы в Абхазии: самая главная и приоритетная задача
Гамисония о строительстве детской больницы в Абхазии: самая главная и приоритетная задача
Sputnik Абхазия
На строительство Республиканской детской больницы Абхазия получила от России 144 миллиона рублей. О том, как ведутся работы, когда объект сдадут в... 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T15:29+0300
2025-02-14T15:29+0300
2025-02-14T15:30+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
здравоохранение
дети
здоровье
соглашение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0e/1053762007_0:11:853:491_1920x0_80_0_0_a75e50aba7f006bb0c6923ea8ef7aee3.jpg
Гамисония о строительстве детской больницы в Абхазии: самая главная и приоритетная задача
Sputnik Абхазия
Гамисония о строительстве детской больницы в Абхазии: самая главная и приоритетная задача
По словам Гамисония, строительство больницы возобновлено. В прошлом году было выделено 49 миллионов рублей на объект, на эти средства был возведен фундамент, подготовлены строительная площадка и парковочные места. После этого строительство было приостановлено. Гамисония сообщил, что благодаря достигнутым договоренностям, объект будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. "Реализация данного объекта - это самая главная и приоритетная задача. И мы максимально вложим всю энергию и свой опыт в то, чтобы данный объект реализовался очень качественно и своевременно", - отметил Гамисония. Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0e/1053762007_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_45574fd967a1fad4c985e8805c9663e2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, здравоохранение, дети, здоровье, соглашение, аудио
подкасты, абхазия, россия, здравоохранение, дети, здоровье, соглашение, аудио
Гамисония о строительстве детской больницы в Абхазии: самая главная и приоритетная задача
15:29 14.02.2025 (обновлено: 15:30 14.02.2025)
На строительство Республиканской детской больницы Абхазия получила от России 144 миллиона рублей. О том, как ведутся работы, когда объект сдадут в эксплуатацию, в интервью радио Sputnik рассказал замначальника УКС Демир Гамисония.
По словам Гамисония, строительство больницы возобновлено. В прошлом году было выделено 49 миллионов рублей на объект, на эти средства был возведен фундамент, подготовлены строительная площадка и парковочные места. После этого строительство было приостановлено. Гамисония сообщил, что благодаря достигнутым договоренностям, объект будет сдан в эксплуатацию в 2026 году.
"Реализация данного объекта - это самая главная и приоритетная задача. И мы максимально вложим всю энергию и свой опыт в то, чтобы данный объект реализовался очень качественно и своевременно", - отметил Гамисония.