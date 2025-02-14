https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/gunba-narod-1053768532.html
Гунба: мы не можем позволить себе ввергнуть народ в хаос
Гунба: мы не можем позволить себе ввергнуть народ в хаос
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Необходимо проявлять спокойствие, терпение и разум, не поддаваться на провокации, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба на... 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T17:16+0300
2025-02-14T17:16+0300
2025-02-14T17:16+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Необходимо проявлять спокойствие, терпение и разум, не поддаваться на провокации, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба на большой финальной встрече с избирателями.В своей речи Гунба подчеркнул, что его команда провела избирательную кампанию в конструктивном русле, не прибегая к оскорблениям и призывам к неправовым действиям. Он выразил сожаление, что некоторые политические силы используют риторику, способствующую дальнейшему расколу общества.Кандидат напомнил, что Абхазия прошла через тяжелые испытания, а ее народ, отстоявший независимость с оружием в руках, заслуживает уважения. Он призвал отказаться от радикальных высказываний, которые звучали на предвыборных встречах некоторых кандидатов, подчеркнув, что угрозы и призывы к насилию недопустимы.Гунба также прокомментировал свою поездку в Москву, подчеркнув, что его визит был направлен на решение важных для республики вопросов. Он выразил благодарность России за поддержку Абхазии и осудил деструктивные высказывания в адрес российских чиновников.Напоследок кандидат заверил, что примет любое решение народа.Зал, где проходило мероприятие, был переполнен – многие участники слушали выступление стоя.Выборы президента Абхазии состоятся уже завтра, 15 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/tsik-zayavil-o-gotovnosti-k-provedeniyu-vyborov-prezidenta-abkhazii-1053623770.html
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, выборы президента абхазии - 2025
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Необходимо проявлять спокойствие, терпение и разум, не поддаваться на провокации, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба на большой финальной встрече с избирателями.
"Мы не можем себе позволить очередной политический кризис и ввергнуть свой народ в хаос и беспорядки", — сказал он.
В своей речи Гунба подчеркнул, что его команда провела избирательную кампанию в конструктивном русле, не прибегая к оскорблениям и призывам к неправовым действиям. Он выразил сожаление, что некоторые политические силы используют риторику, способствующую дальнейшему расколу общества.
"Мы видим, как предстоящие выборы превращаются в вопрос о независимости страны, хотя это не так. Это попытка манипуляции общественным мнением", — заявил он.
Кандидат напомнил, что Абхазия прошла через тяжелые испытания, а ее народ, отстоявший независимость с оружием в руках, заслуживает уважения. Он призвал отказаться от радикальных высказываний, которые звучали на предвыборных встречах некоторых кандидатов, подчеркнув, что угрозы и призывы к насилию недопустимы.
Гунба также прокомментировал свою поездку в Москву, подчеркнув, что его визит был направлен на решение важных для республики вопросов. Он выразил благодарность России за поддержку Абхазии и осудил деструктивные высказывания в адрес российских чиновников.
Напоследок кандидат заверил, что примет любое решение народа.
"Если граждане Абхазии выберут другого кандидата, мы его поздравим. Если доверят нам – мы будем работать на благо страны", – сказал он.
Зал, где проходило мероприятие, был переполнен – многие участники слушали выступление стоя.
Выборы президента Абхазии состоятся уже завтра, 15 февраля.