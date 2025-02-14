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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 февраля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием смены воздушных масс и нестабильного барического поля. 14.02.2025, Sputnik Абхазия

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2025-02-14T20:48+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу осадков не ожидается, в воскресенье – временами дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом. В горах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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