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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 февраля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием смены воздушных масс и нестабильного барического поля. 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T20:48+0300
2025-02-14T20:48+0300
2025-02-15T08:14+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу осадков не ожидается, в воскресенье – временами дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом. В горах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 февраля
20:48 14.02.2025 (обновлено: 08:14 15.02.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием смены воздушных масс и нестабильного барического поля.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу осадков не ожидается, в воскресенье – временами дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом. В горах снег.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.