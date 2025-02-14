https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-v-dnr-1053764798.html

Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР

Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Российские войска в период с 8 по 14 февраля освободили шесть населенных пунктов в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны... 14.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-14T15:18+0300

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2025-02-14T15:18+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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министерство обороны рф

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Российские войска в период с 8 по 14 февраля освободили шесть населенных пунктов в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, за прошедшую неделю российские войска нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, объекты ВПК, складам боеприпасов, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов БпЛА, пунктам временной дислокации ВСУ.Средствами ПВО были сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 снарядов HIMARS, 11 управляемых авиационных бомб Hammer, снаряд системы залпового огня "Ураган", 725 украинских беспилотников.Также в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих.Всего с начала СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43342 БПЛА, 594 ЗРК, 21450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин РСЗО, 21721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31674 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/svo-front-dvizhetsya-v-pravilnom-napravlenii-1053653758.html

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