https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/seminar-na-temu-obucheniya-detey-1053762242.html

Педагоги из России провели семинар на тему обучения детей с ОВЗ в сухумской школе

Педагоги из России провели семинар на тему обучения детей с ОВЗ в сухумской школе

Sputnik Абхазия

Они рассказали о работе с детьми с трудностями в обучении на уровне начального и основного образования, а также об особенностях речемыслительной деятельности и... 14.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-14T12:36+0300

2025-02-14T12:36+0300

2025-02-14T12:46+0300

в абхазии

абхазия

дети

семинары

овз

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0a/1038032315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa1cd1954dec1333fbfc05f4b17a28d.jpg

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Семинар по вопросам организации образования и психолого-педагогического сопровождения учеников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью прошел в сухумской школе №2.Специалисты из Института коррекционной педагогики России приехали по просьбе абхазских коллег, которые приняли участие в курсах повышения квалификации в центре знаний "Машук".По словам главы отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Таис Дацюк, Абхазия и Россия будут совместно работать в этом направлении.В семинаре приняли участие 60 учителей, которых разделили на две группы. Первой рассказывали о работе с детьми с трудностями в обучении на уровне начального и основного образования, второй – об особенностях речемыслительной деятельности и нарушения речи.Заместитель и.о. министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия отметила, что затронутые темы очень актуальны для развития инклюзивного образования в республике. По ее словам, в готовящемся законопроекте об образовании есть отдельная статья, посвященная инклюзии, но без подготовки узких специалистов нормы закона работать не будут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/masshtabnyy-medosmotr-abkhazskikh-detey-nachalsya-v-odnoy-iz-sukhumskikh-shkol-1053726303.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, дети, семинары, овз, сухум