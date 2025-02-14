https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/seminar-na-temu-obucheniya-detey-1053762242.html
Педагоги из России провели семинар на тему обучения детей с ОВЗ в сухумской школе
Педагоги из России провели семинар на тему обучения детей с ОВЗ в сухумской школе
Sputnik Абхазия
Они рассказали о работе с детьми с трудностями в обучении на уровне начального и основного образования, а также об особенностях речемыслительной деятельности и... 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T12:36+0300
2025-02-14T12:36+0300
2025-02-14T12:46+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Семинар по вопросам организации образования и психолого-педагогического сопровождения учеников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью прошел в сухумской школе №2.Специалисты из Института коррекционной педагогики России приехали по просьбе абхазских коллег, которые приняли участие в курсах повышения квалификации в центре знаний "Машук".По словам главы отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Таис Дацюк, Абхазия и Россия будут совместно работать в этом направлении.В семинаре приняли участие 60 учителей, которых разделили на две группы. Первой рассказывали о работе с детьми с трудностями в обучении на уровне начального и основного образования, второй – об особенностях речемыслительной деятельности и нарушения речи.Заместитель и.о. министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия отметила, что затронутые темы очень актуальны для развития инклюзивного образования в республике. По ее словам, в готовящемся законопроекте об образовании есть отдельная статья, посвященная инклюзии, но без подготовки узких специалистов нормы закона работать не будут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/masshtabnyy-medosmotr-abkhazskikh-detey-nachalsya-v-odnoy-iz-sukhumskikh-shkol-1053726303.html
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абхазия, дети, семинары, овз, сухум
абхазия, дети, семинары, овз, сухум
Педагоги из России провели семинар на тему обучения детей с ОВЗ в сухумской школе
12:36 14.02.2025 (обновлено: 12:46 14.02.2025)
Они рассказали о работе с детьми с трудностями в обучении на уровне начального и основного образования, а также об особенностях речемыслительной деятельности и нарушения речи.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Семинар по вопросам организации образования и психолого-педагогического сопровождения учеников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью прошел в сухумской школе №2.
Специалисты из Института коррекционной педагогики России приехали по просьбе абхазских коллег, которые приняли участие в курсах повышения квалификации в центре знаний "Машук".
По словам главы отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Таис Дацюк, Абхазия и Россия будут совместно работать в этом направлении.
"Большой блок будет посвящен обучению специалистов из Абхазии обучающихся с ограниченными вопросами здоровья, инвалидностью методикам, технологиям работы. Нам с вами предстоит продуктивный совместный год", – уточнила она.
В семинаре приняли участие 60 учителей, которых разделили на две группы. Первой рассказывали о работе с детьми с трудностями в обучении на уровне начального и основного образования, второй – об особенностях речемыслительной деятельности и нарушения речи.
Заместитель и.о. министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия отметила, что затронутые темы очень актуальны для развития инклюзивного образования в республике. По ее словам, в готовящемся законопроекте об образовании есть отдельная статья, посвященная инклюзии, но без подготовки узких специалистов нормы закона работать не будут.