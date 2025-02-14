https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/sredstva-pvo-sbili-50-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1053751808.html
Средства ПВО сбили 50 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО сбили 50 украинских дронов над российскими регионами
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В ночь с 13 на 14 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили над субъектами РФ 50 украинских беспилотников... 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T09:00+0300
2025-02-14T09:00+0300
2025-02-14T10:23+0300
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143378_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_a7b5db4d79c92a0867f1d19e7066ef01.jpg
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В ночь с 13 на 14 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили над субъектами РФ 50 украинских беспилотников, собщили в Министерстве обороны.Большая часть БпЛА, 41 единица, была сбита над Белгородской областью.Еще пять беспилотников поразили над Воронежской областью и четыре – над Ростовской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/svo-dlya-chego-rossiya-provodit-desovetizatsiyu-ukrainskogo-naftogaza-1053747104.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143378_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_59576f8c9c9c6d4653fd5045e15f1ef4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО сбили 50 украинских дронов над российскими регионами
09:00 14.02.2025 (обновлено: 10:23 14.02.2025)
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В ночь с 13 на 14 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили над субъектами РФ 50 украинских беспилотников, собщили в Министерстве обороны.
Большая часть БпЛА, 41 единица, была сбита над Белгородской областью.
Еще пять беспилотников поразили над Воронежской областью и четыре – над Ростовской.