https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/sredstva-pvo-sbili-50-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1053751808.html

Средства ПВО сбили 50 украинских дронов над российскими регионами

Средства ПВО сбили 50 украинских дронов над российскими регионами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В ночь с 13 на 14 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили над субъектами РФ 50 украинских беспилотников... 14.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В ночь с 13 на 14 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили над субъектами РФ 50 украинских беспилотников, собщили в Министерстве обороны.Большая часть БпЛА, 41 единица, была сбита над Белгородской областью.Еще пять беспилотников поразили над Воронежской областью и четыре – над Ростовской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/svo-dlya-chego-rossiya-provodit-desovetizatsiyu-ukrainskogo-naftogaza-1053747104.html

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