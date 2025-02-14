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В Сухуме прошел фестиваль местных ремесел и продуктов

В Сухуме прошел фестиваль местных ремесел и продуктов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Сухуме прошел фестиваль местных ремёсел и продуктов. 14.02.2025, Sputnik Абхазия

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2025-02-14T19:05+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Сухуме прошел фестиваль местных ремёсел и продуктов.Участники выставки — жители Абхазии, в основном молодёжь, которые смогли организовать собственные проекты и производства. Это, например, изготовление традиционных абхазских ножей и костюмов, сыров, аджики, варенья, разных сортов чая, вина и многого другого, включая даже бытовую химию.Мероприятие посетил абхазский политик Бадра Гунба. Он отметил важность развития в Абхазии ремёсел и народных искусств, а также малого и среднего бизнеса. Ранее Гунба на встрече с Новаком в Москве договорились о создании фонда объёмом 100 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии на этот год.Владелец столярной мастерской Беслан Воуба, выигравший два года назад государственный грант, показал политику национальные абхазские музыкальные инструменты собственного производства. На инструментах теперь играют дети из сельских районов Абхазии, а руководит коллективом заслуженная артистка Абхазии Марина Шинелия.Виноделы показали новые сорта вина и отметили, что в последние годы производство вина в Абхазии сделало существенный рывок в развитии.Знаменитый абхазский ансамбль "Гунда" исполнил "Катюшу" и другие произведения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/festival-mandarin-otkrylsya-v-etnoparke-apsny-1053344502.html

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