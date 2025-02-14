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В Сухуме прошел фестиваль местных ремесел и продуктов
В Сухуме прошел фестиваль местных ремесел и продуктов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Сухуме прошел фестиваль местных ремёсел и продуктов. 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T19:05+0300
2025-02-14T19:05+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Сухуме прошел фестиваль местных ремёсел и продуктов.Участники выставки — жители Абхазии, в основном молодёжь, которые смогли организовать собственные проекты и производства. Это, например, изготовление традиционных абхазских ножей и костюмов, сыров, аджики, варенья, разных сортов чая, вина и многого другого, включая даже бытовую химию.Мероприятие посетил абхазский политик Бадра Гунба. Он отметил важность развития в Абхазии ремёсел и народных искусств, а также малого и среднего бизнеса. Ранее Гунба на встрече с Новаком в Москве договорились о создании фонда объёмом 100 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии на этот год.Владелец столярной мастерской Беслан Воуба, выигравший два года назад государственный грант, показал политику национальные абхазские музыкальные инструменты собственного производства. На инструментах теперь играют дети из сельских районов Абхазии, а руководит коллективом заслуженная артистка Абхазии Марина Шинелия.Виноделы показали новые сорта вина и отметили, что в последние годы производство вина в Абхазии сделало существенный рывок в развитии.Знаменитый абхазский ансамбль "Гунда" исполнил "Катюшу" и другие произведения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/festival-mandarin-otkrylsya-v-etnoparke-apsny-1053344502.html
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абхазия, новости, сухум, фестиваль
абхазия, новости, сухум, фестиваль
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Сухуме прошел фестиваль местных ремёсел и продуктов.
Участники выставки — жители Абхазии, в основном молодёжь, которые смогли организовать собственные проекты и производства. Это, например, изготовление традиционных абхазских ножей и костюмов, сыров, аджики, варенья, разных сортов чая, вина и многого другого, включая даже бытовую химию.
Мероприятие посетил абхазский политик Бадра Гунба. Он отметил важность развития в Абхазии ремёсел и народных искусств, а также малого и среднего бизнеса. Ранее Гунба на встрече с Новаком в Москве договорились о создании фонда объёмом 100 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии на этот год.
Владелец столярной мастерской Беслан Воуба, выигравший два года назад государственный грант, показал политику национальные абхазские музыкальные инструменты собственного производства. На инструментах теперь играют дети из сельских районов Абхазии, а руководит коллективом заслуженная артистка Абхазии Марина Шинелия.
“Как хорошо, что есть люди, сохраняющие нашу культуру, наши национальные музыкальные инструменты. Хорошо, что есть люди, которые на них играют. И хорошо, что есть гранты в поддержку таких проектов. Такая работа обязательно будет продолжена”, — отметил Бадра Гунба.
Виноделы показали новые сорта вина и отметили, что в последние годы производство вина в Абхазии сделало существенный рывок в развитии.
Знаменитый абхазский ансамбль "Гунда" исполнил "Катюшу" и другие произведения.
"На протяжении всей истории мы развивались как государство с собственной уникальной культурой. И культура Абхазии должна быть сохранена и поддержана на государственном уровне", — отметил Бадра Гунба.