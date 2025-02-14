https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/tsik-abkhazii-vybory-1053770613.html

ЦИК Абхазии: голосование на участке в Турции отменили из-за позиции местных властей

ЦИК Абхазии: голосование на участке в Турции отменили из-за позиции местных властей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. ЦИК Абхазии отменил выборы на участке в Турции из-за позиции местных властей. Одновременно ЦИК исключил возможность открытия там... 14.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-14T19:34+0300

2025-02-14T19:34+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. ЦИК Абхазии отменил выборы на участке в Турции из-за позиции местных властей. Одновременно ЦИК исключил возможность открытия там каких-то альтернативных участков.Ранее ЦИК Абхазии принял решение отменить выборы на избирательном участке в Турции из-за невозможности их проведения в соответствии с законодательством республики.В связи с этим ЦИК Абхазии провел заседание и аннулировал выборы на территории Турции. По словам Маршан, бюллетени, представители кандидатов и наблюдатели не были направлены.При этом два избирательных участка в России — в Москве и Черкесске — остаются открытыми. ЦИК Абхазии рассчитывает, что голосование там пройдет в соответствии с законодательством республики. Маршан выразил благодарность коллегам из ЦИК России и посольству Абхазии за организационно-техническое содействие.Для обеспечения порядка на участках в России будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Глава ЦИК обратился к гражданам с просьбой соблюдать порядок при голосовании и выразил надежду, что выборы пройдут без эксцессов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/tsik-zakryl-izbiratelnyy-uchastok-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-v-turtsii--1053751243.html

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