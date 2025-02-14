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ЦИК Абхазии: голосование на участке в Турции отменили из-за позиции местных властей
ЦИК Абхазии: голосование на участке в Турции отменили из-за позиции местных властей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. ЦИК Абхазии отменил выборы на участке в Турции из-за позиции местных властей. Одновременно ЦИК исключил возможность открытия там... 14.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. ЦИК Абхазии отменил выборы на участке в Турции из-за позиции местных властей. Одновременно ЦИК исключил возможность открытия там каких-то альтернативных участков.Ранее ЦИК Абхазии принял решение отменить выборы на избирательном участке в Турции из-за невозможности их проведения в соответствии с законодательством республики.В связи с этим ЦИК Абхазии провел заседание и аннулировал выборы на территории Турции. По словам Маршан, бюллетени, представители кандидатов и наблюдатели не были направлены.При этом два избирательных участка в России — в Москве и Черкесске — остаются открытыми. ЦИК Абхазии рассчитывает, что голосование там пройдет в соответствии с законодательством республики. Маршан выразил благодарность коллегам из ЦИК России и посольству Абхазии за организационно-техническое содействие.Для обеспечения порядка на участках в России будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Глава ЦИК обратился к гражданам с просьбой соблюдать порядок при голосовании и выразил надежду, что выборы пройдут без эксцессов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/tsik-zakryl-izbiratelnyy-uchastok-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-v-turtsii--1053751243.html
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
ЦИК Абхазии: голосование на участке в Турции отменили из-за позиции местных властей
19:34 14.02.2025 (обновлено: 20:08 14.02.2025)
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. ЦИК Абхазии отменил выборы на участке в Турции из-за позиции местных властей. Одновременно ЦИК исключил возможность открытия там каких-то альтернативных участков.
“Я уверен в том, что наши граждане законопослушны, и попытки открытия альтернативных участков, которые не имеют юридическую силу, невозможны”, — заявил на брифинге в пресс-центре глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik
Ранее ЦИК Абхазии принял решение отменить выборы на избирательном участке в Турции из-за невозможности их проведения в соответствии с законодательством республики.
"Мы открыли участок, приняли решение единогласно, чтобы дать возможность нашим гражданам проголосовать. Однако турецкие власти сделали все, чтобы этот участок был закрыт. Мы мониторили ситуацию и видели, что нашим гражданам не дадут выразить свое волеизъявление в спокойной демократичной обстановке", — пояснил Маршан.
В связи с этим ЦИК Абхазии провел заседание и аннулировал выборы на территории Турции. По словам Маршан, бюллетени, представители кандидатов и наблюдатели не были направлены.
При этом два избирательных участка в России — в Москве и Черкесске — остаются открытыми. ЦИК Абхазии рассчитывает, что голосование там пройдет в соответствии с законодательством республики. Маршан выразил благодарность коллегам из ЦИК России и посольству Абхазии за организационно-техническое содействие.
Для обеспечения порядка на участках в России будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Глава ЦИК обратился к гражданам с просьбой соблюдать порядок при голосовании и выразил надежду, что выборы пройдут без эксцессов.