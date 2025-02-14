https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/v-pridnestrove-nachal-postupat-gaz-zakuplennyy-blagodarya-pomoschi-rossii-1053761342.html

В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря помощи России

В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря помощи России

Sputnik Абхазия

Ранее была достигнута договоренность о том, что Приднестровье будет получать газ из Венгрии при российской кредитной и функциональной поддержке. 14.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-14T11:25+0300

2025-02-14T11:25+0300

2025-02-14T11:49+0300

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газ

приднестровская молдавская республика

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря российской помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава ПМР Вадим Красносельский.Ранее была достигнута договоренность о том, что Приднестровье будет получать газ из Венгрии при российской кредитной и функциональной поддержке. Осуществлять транзит газа от границы Молдовы в Приднестровье разрешила молдавская комиссия по ЧС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/pridnestrove-gaz-rossiya-1053696463.html

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