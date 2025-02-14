https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/v-pridnestrove-nachal-postupat-gaz-zakuplennyy-blagodarya-pomoschi-rossii-1053761342.html
В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря помощи России
В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря помощи России
Sputnik Абхазия
Ранее была достигнута договоренность о том, что Приднестровье будет получать газ из Венгрии при российской кредитной и функциональной поддержке. 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T11:25+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря российской помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава ПМР Вадим Красносельский.Ранее была достигнута договоренность о том, что Приднестровье будет получать газ из Венгрии при российской кредитной и функциональной поддержке. Осуществлять транзит газа от границы Молдовы в Приднестровье разрешила молдавская комиссия по ЧС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/pridnestrove-gaz-rossiya-1053696463.html
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новости, газ, приднестровская молдавская республика
новости, газ, приднестровская молдавская республика
В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря помощи России
11:25 14.02.2025 (обновлено: 11:49 14.02.2025)
Ранее была достигнута договоренность о том, что Приднестровье будет получать газ из Венгрии при российской кредитной и функциональной поддержке.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В Приднестровье начал поступать газ, закупленный благодаря российской помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава ПМР Вадим Красносельский.
"Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной, слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации", — написал он.
Ранее была достигнута договоренность о том, что Приднестровье будет получать газ из Венгрии при российской кредитной и функциональной поддержке. Осуществлять транзит газа от границы Молдовы в Приднестровье разрешила молдавская комиссия по ЧС.