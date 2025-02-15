https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/bolee-1000-zayavok-podano-na-uchastie-v-konkurse-komanda-abkhazii-1053791420.html
Более 1000 заявок подано на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
Более 1000 заявок подано на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. За три неполных дня подано более 1000 заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии", рассказал корреспонденту Sputnik руководитель... 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T16:14+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. За три неполных дня подано более 1000 заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии", рассказал корреспонденту Sputnik руководитель проекта конкурса управленцев, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Таращ Хагба. "Для нашей страны эта цифра более чем отличная", — пояснил он. Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель инициативы – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев до 55 лет. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва, который поможет в дальнейшем развитии республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/startoval-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-komanda-abkhazii-1053732241.html
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абхазия, молодежь, общество
Более 1000 заявок подано на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
16:14 15.02.2025 (обновлено: 17:09 15.02.2025) СУХУМ, 15 фев – Sputnik.
За три неполных дня подано более 1000 заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель проекта конкурса управленцев, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.
"Для нашей страны эта цифра более чем отличная", — пояснил он.
Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель инициативы – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев до 55 лет. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва, который поможет в дальнейшем развитии республики.