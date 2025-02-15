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Хурхумал проголосовал на выборах президента Абхазии

Хурхумал проголосовал на выборах президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Голосование на досрочных выборах президента стартовало утром в субботу и завершится в 20:00 того же дня. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T11:59+0300

2025-02-15T11:59+0300

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абхазия

выборы президента абхазии - 2025

политика

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Хурхумал проголосовал на выборах главы государства. Он отдал свой голос на втором избирательном участке в Сухумской городской поликлинике. На этом участке по спискам голосуют 1917 человек, на данный момент проголосовали более 380 граждан. Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России. Голосование стартовало утром в субботу, 15 февраля, и завершится в 20:00 того же дня. На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.

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