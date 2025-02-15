https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/kiut-obstanovka-na-izbiratelnykh-uchastkakh-spokoynaya-1053788958.html
Киут: обстановка на избирательных участках спокойная
Киут: обстановка на избирательных участках спокойная
Sputnik Абхазия
Голосование на выборах главы государства проходит в Абхазии в субботу, 15 февраля, на участках работают международные наблюдатели и сотрудники... 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T14:14+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Обстановка на избирательных участках спокойная, нарушений не зафиксировано, сообщил на брифинге и.о. министра внутренних дел Роберт Киут. Всего в охране общественного порядка на избирательных участках задействовано более 900 сотрудников милиции.Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.Голосование стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/tsik-abkhazii-yavka-izbirateley-sostavlyaet-21--1053787915.html
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общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025
общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025
Киут: обстановка на избирательных участках спокойная
14:14 15.02.2025 (обновлено: 15:13 15.02.2025)
Голосование на выборах главы государства проходит в Абхазии в субботу, 15 февраля, на участках работают международные наблюдатели и сотрудники правоохранительных органов.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Обстановка на избирательных участках спокойная, нарушений не зафиксировано, сообщил на брифинге и.о. министра внутренних дел Роберт Киут.
Всего в охране общественного порядка на избирательных участках задействовано более 900 сотрудников милиции.
Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.
Голосование стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.