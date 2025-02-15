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Президентские выборы начались в Абхазии
Президентские выборы начались в Абхазии
Sputnik Абхазия
На пост главы государства претендуют пять кандидатов. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T08:00+0300
2025-02-15T08:00+0300
2025-02-15T08:17+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В Абхазии начались президентские выборы, избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08:00. На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших. В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должно проголосовать не меньше половины из них. В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и в Черкесске. Следить за порядком в день выборов будут более 900 сотрудников милиции. В республику приехали более 100 международных наблюдателей из 33 стран. Голосование завершится в 20:00 15 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/biografii-kandidatov-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053421978.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, новости
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, новости
Президентские выборы начались в Абхазии
08:00 15.02.2025 (обновлено: 08:17 15.02.2025)
На пост главы государства претендуют пять кандидатов.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В Абхазии начались президентские выборы, избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08:00.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должно проголосовать не меньше половины из них. В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и в Черкесске.
Следить за порядком в день выборов будут более 900 сотрудников милиции. В республику приехали более 100 международных наблюдателей из 33 стран. Голосование завершится в 20:00 15 февраля.