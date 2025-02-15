https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/prezidentskie-vybory-nachalis-v-abkhazii-1053771164.html

Президентские выборы начались в Абхазии

Президентские выборы начались в Абхазии

Sputnik Абхазия

На пост главы государства претендуют пять кандидатов. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T08:00+0300

2025-02-15T08:00+0300

2025-02-15T08:17+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053771685_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_8ead0349f385da7b8ca067c2590e1621.jpg

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В Абхазии начались президентские выборы, избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08:00. На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших. В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должно проголосовать не меньше половины из них. В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и в Черкесске. Следить за порядком в день выборов будут более 900 сотрудников милиции. В республику приехали более 100 международных наблюдателей из 33 стран. Голосование завершится в 20:00 15 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/biografii-kandidatov-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053421978.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

выборы президента абхазии - 2025, абхазия, новости