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Трапш о погоде до конца февраля
Трапш о погоде до конца февраля
Sputnik Абхазия
Погода в Абхазии ухудшится во второй половине февраля. По словам метеоролога Дианы Трапш, с 19 по 26 февраля ожидаются дождь и даже мокрый снег как в... 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T12:01+0300
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Трапш о погоде до конца февраля
Sputnik Абхазия
Трапш о погоде до конца февраля
Погода в Абхазии ухудшится во второй половине февраля. По словам метеоролога Дианы Трапш, с 19 по 26 февраля ожидаются дождь и даже мокрый снег как в восточных, так и в западных районах Абхазии. Температура будет колебаться от +1°C до +6°C, в отдельные дни будет падать ниже ноля, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде до конца февраля
12:01 15.02.2025 (обновлено: 12:05 15.02.2025)
Погода в Абхазии ухудшится во второй половине февраля. По словам метеоролога Дианы Трапш, с 19 по 26 февраля ожидаются дождь и даже мокрый снег как в восточных, так и в западных районах Абхазии. Температура будет колебаться от +1°C до +6°C, в отдельные дни будет падать ниже ноля, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.