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Трапш о погоде до конца февраля

Трапш о погоде до конца февраля

Sputnik Абхазия

Погода в Абхазии ухудшится во второй половине февраля. По словам метеоролога Дианы Трапш, с 19 по 26 февраля ожидаются дождь и даже мокрый снег как в... 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T12:01+0300

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Трапш о погоде до конца февраля Sputnik Абхазия Трапш о погоде до конца февраля

Погода в Абхазии ухудшится во второй половине февраля. По словам метеоролога Дианы Трапш, с 19 по 26 февраля ожидаются дождь и даже мокрый снег как в восточных, так и в западных районах Абхазии. Температура будет колебаться от +1°C до +6°C, в отдельные дни будет падать ниже ноля, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.Слушайте подкаст.

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